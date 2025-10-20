Найбільше Антоніну запам'ятали завдяки ролі Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Сьогодні вона продовжує зніматись у кінокартинах, а нещодавно ще й отримала важливу відзнаку за свою діяльність, передає 24 Канал.
До теми Де зараз відомий український актор Микола Боклан, який давно уникає публічності
Де зараз і чим займається Антоніна Хижняк?
У вересні акторка поділилась неймовірною новиною – вона отримала державну нагороду, ставши заслуженою артисткою України.
Я дуже вдячна за таку відзнаку, але вважаю, вона належить не тільки мені. Я думаю про тих моїх колег, хто зараз на фронті. Про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва – це ціна нашої свободи й можливості творити,
– написала Антоніна Хижняк
Антоніна Хижняк стала заслуженою артисткою / Фото з інстаграму
Акторка не приховує, що у неї є мрії, де б вона хотіла себе спробувати у нових жанрах. До прикладу, Антоніна ексклюзивно в інтерв'ю на Кіно 24 розповіла, що хотіла б себе спробувати в історичному проєкті, байопіку або спортивній драмі.
Наприкінці червня з нею стався кумедний випадок. На офіційній сторінці Білого дому опублікували відео з Антоніною. Всі дуже сильно здивувались й припустили, що це штучний інтелект згенерував ролик. Та пізніше зірка розповіла, що вона записувала це відео для свого стокового відеобанку, а в адміністрації вирішили просто скористатись.
Сьогодні Хижняк продовжує зніматися в українських проєктах. Одні з найновіших кіноробіт – серіал "Підміна" та фільм "Батьківські збори".
Цими днями акторка стала ще й героїнею мему. Її образ Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша" використали для гумористичних картинок на фоні виходу нового сезону "Холосятка" з Тарасом Цимбалюком.
Меми з Антоніною Хижняк можна переглянути на сайті.
Також відомо, що акторка виховує сина від першого шлюбу. Зараз припускають, що жінка перебуває у нових стосунках, однак не розсекречує інформації про ймовірного обранця.
Антоніна Хижняк з сином / Фото з інстаграму
Головне про Антоніну Хижняк
- Акторка театру, кіно й дубляжу народилась у місті Українка. З самого дитинства мріяла стати акторкою, тому після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.
- Оскільки Антоніна озвучує ігри, фільми та мультфільми, то її голосом розмовляють чимало головних героїв з таких стрічок: "Лара Крофт", "Ангели Чарлі", "Мумія", "Дедпул", "Трансформери", "Зоряні війни" тощо.
- У 2019 році Хижняк затвердили на роль Мотрі, хоча вона вже сумнівалась, чи візьмуть її у проєкт, який став дуже популярним, зокрема, саме завдяки Антоніні.