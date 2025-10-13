Він здебільшого уникає своєї публічності, хоча усі точно знають його як Заслуженого артиста України, а також молодшого брата українського актора Станіслава Боклана. У матеріалі Кіно 24 розповімо, де зараз Микола Боклан та чим займається.

Дивіться також 4 найяскравіші фільми на реальних подіях, сюжет яких не вкладається в голові

Де зараз і чим займається Микола Боклан?

Микола Боклан уникає публічності. Ще з 2022 року актор зізнавався, що йому не до вподоби надмірна медійність, тож він став викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Микола розповідав, що спілкування з молодим поколінням приносить йому неабияке задоволення. Він відзначає, що студенти бувають лінивими, однак пригадує себе в їхні роки й намагається не засуджувати. Водночас він наголошує, що акторство – це серйозна професія, до якої потрібно ставитися відповідально.

До речі, український актор зіграв у найновішому серіалі-трилері від Netflix

Микола не веде сторінок у соцмережах і не знімається в нових фільмах чи серіалах. Також нічого не відомо про його особисте життя. Втім, глядачі й досі із задоволенням переглядають стрічки, у яких він зіграв, і сподіваються ще побачити його на великих екранах.



Микола Боклан / Фото з інстаграму "Основа Фільм Продакшн"

Що відомо про Миколу Боклана?