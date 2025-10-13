Він здебільшого уникає своєї публічності, хоча усі точно знають його як Заслуженого артиста України, а також молодшого брата українського актора Станіслава Боклана. У матеріалі Кіно 24 розповімо, де зараз Микола Боклан та чим займається.
Де зараз і чим займається Микола Боклан?
Микола Боклан уникає публічності. Ще з 2022 року актор зізнавався, що йому не до вподоби надмірна медійність, тож він став викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв.
Микола розповідав, що спілкування з молодим поколінням приносить йому неабияке задоволення. Він відзначає, що студенти бувають лінивими, однак пригадує себе в їхні роки й намагається не засуджувати. Водночас він наголошує, що акторство – це серйозна професія, до якої потрібно ставитися відповідально.
Микола не веде сторінок у соцмережах і не знімається в нових фільмах чи серіалах. Також нічого не відомо про його особисте життя. Втім, глядачі й досі із задоволенням переглядають стрічки, у яких він зіграв, і сподіваються ще побачити його на великих екранах.
Що відомо про Миколу Боклана?
- Микола Боклан набув неабиякої популярності у 90-х роках.
- Зокрема, він знявся у більш ніж 100 фільмах та телесеріалах.
- Ви точно бачили його у таких стрічках, як "Два кроки до тиші", "Чорна рада", "Богдан-Зиновій Хмельницький", "Мама" та багатьох інших українських фільмах і серіалах.
- Миколу Боклана часто плутають із його рідним братом Станіславом. Вони дуже схожі між собою й обоє присвятили своє життя акторству.
- Зокрема, брати грали разом у серіалі "Коли ми вдома".
- Водночас вони мають велику повагу один до одного й не ревнують до успіху чи кар'єрного зростання.