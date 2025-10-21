Одну из главных ролей в фильме сыграла Николь Уоллес: она воплотила роль Ноа. В материале 24 Канала рассказываем больше об этой актрисе.
Что известно о Николь Уоллес?
Николь Уоллес – 23-летняя испанская актриса, которая уже получила большую популярность, несмотря на свой молодой возраст. Она сыграла главную роль в фильмах "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина". Премьера последнего состоялась 16 октября 2025 года.
Николь приобрела большую популярность благодаря этой работе, хотя занимается не только актерством. Она также занимается музыкой и даже выпустила несколько собственных синглов.
Кроме того, Николь Уоллес активно снимается в модных кампаниях и была первой амбассадоркой Dior Beauty в Испании. Ее карьера только на старте, но уже видно, что эта актриса точно имеет большое будущее.
Детали личной жизни Николь не разглашает. В своем инстаграме актриса активно делится фотографиями со съемочных площадок, моментами своей повседневной жизни и модных фотосессий. Однако ни одного намека об отношениях пока на ее странице нет.
Что известно о роли в фильме "Наша вина"?
- Ноа – роль, которую сыграла Николи Уоллес.
- Это главная героиня трилогии "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина".
- Она – решительная и самоуверенная, и вместе с тем чувственная девушка, у которой непростая судьба.
- Мама воспитывала ее самостоятельно. А после того, как мама выходит замуж за богатого мужчину, Ноа должна переехать в его дом.
- Именно там она познакомилась с Ником, роль которого исполнил Габриэль Гевара.
- С этого момента под общей крышей этого дома для героев начинается настоящее испытание.
- Между Ником и Ноа – целый спектр эмоций: сначала это неприязнь, а впоследствии это напряжение перерастает в запретную любовь сводного брата и сестры.