Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. В материале узнаете, что именно сказал Билоус.

Что сказал Билоус об обвинениях в изнасиловании и сексуальном насилии?

По словам Билоуса, правоохранительные органы его не задерживали, он приехал в зал суда самостоятельно. Относительно подозрения, которое вручили Андрею Билоусу, он отметил, что с одной стороны рад, ведь наконец получил возможность полноценно защищать себя.

В течение нескольких месяцев его, по словам Билоуса, поливали грязью, тогда как он не был участником ни одного уголовного производства, поэтому не мог ни комментировать ситуацию, ни высказывать свою позицию. Теперь же, по его словам, он может защищать себя, поскольку получил материалы дела и узнал, кто и в чем именно его официально обвиняет.

Никакого вреда ни одной девушке я не нанес – это единственное, что могу сказать. У меня было много отношений. И что вы называете отношениями? Ведь они бывают разными. У нас со всеми этими людьми в течение многих лет были очень дружеские, тесные отношения: они доверяли мне свои тайны, знали, что они могут посоветоваться в любых вопросах, они приезжали ко мне домой, общались с моей семьей, колядовали, пели песни за столом и тому подобное,

– заявил Билоус.

Относительно сексуальных отношений со студентками, Андрей Белоус заявил, что никому не наносил вреда и отрицает любые обвинения в насилии. По его словам, утверждения о том, что он кого-то изнасиловал, являются ложными, ведь никакого насилия с его стороны никогда не было.

Я ни одному человеку не нанес ни физического, ни морального вреда. И у меня есть множество подтверждений этому, потому что эти люди в течение многих лет не проявляли ко мне никаких обид или каких-то недовольств. Никто нигде не заявлял ранее об этом,

– говорит экс-режиссер Молодого театра.

Андрей Билоус впервые прокомментировал скандал: смотрите видео онлайн

Нынешнее развертывание событий он считает заказной кампанией против себя, целью которой является его дискредитация как руководителя успешного театра.

Он добавил, что всего за три дня до вручения подозрения объявил об открытии собственного театра, после чего состоялись обыск, вручение подозрения и суд. В то же время режиссер подчеркнул, что не хочет никого обвинять, ведь это серьезный вопрос, однако, по его словам, он уже знает, кто стоит за этим и с какой целью это было сделано.

Что известно о подозрении, которое выдвинули Белоусу?