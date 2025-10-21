Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора. В материале узнаете подробности.
Билоуса подозревают в систематическом сексуальном насилии над студентками
Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко сообщила о подозрении бывшему директору Молодого театра и преподавателю университета имени Карпенко-Карого в изнасиловании и сексуальном насилии над студентками, в том числе несовершеннолетними.
Следствие установило, что с 2017 года подозреваемый, пользуясь своим авторитетом, систематически заставлял студенток к интимным отношениям без их согласия и совершал сексуальное насилие.
С марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними,
– говорится в публикации.
Тем, кто пытался избегать его или негативно реагировал на сексуальные домогательства, он создавал атмосферу запугивания: игнорировал на занятиях, публично унижал, не привлекал к практическим занятиям и спектаклям, что ставило студентов под угрозу отчисления и лишало шансов получить работу актером в Молодом театре.
По делу уже допрошены десятки свидетелей, которые подтвердили все эти факты. Кроме того, во время обысков в доме Билоуса и на рабочем месте изъяли мобильные устройства и другие вещественные доказательства, которые сейчас проверяют в рамках уголовного производства.
Досудебное расследование продолжается. Известно, что сторону обвинения в суде будет представлять заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко.
Что известно об обысках экс-директора Молодого театра Белоуса?
- 21 октября 2025 года в доме Андрея Белоуса провели обыски.
- Его подозревают в изнасиловании студенток.
- Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.
- Напомним, что скандалу с обвинениями предшествовало анонимное видео, обнародованное бывшей студенткой университета имени Карпенко-Карого.
- Именно она первой обвинила преподавателя Билоуса в сексуальных домогательствах.