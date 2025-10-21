Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

Білоуса підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над студентками

Заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому директору Молодого театру та викладачу університету імені Карпенка-Карого у зґвалтуванні й сексуальному насильстві над студентками, зокрема неповнолітніми.

Слідство встановило, що з 2017 року підозрюваний, користуючись своїм авторитетом, систематично змушував студенток до інтимних стосунків без їхньої згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

З березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми,

– йдеться у публікації.

Тим, хто намагався уникати його або негативно реагував на сексуальні домагання, він створював атмосферу залякування: ігнорував на заняттях, публічно принижував, не залучав до практичних занять і вистав, що ставило студентів під загрозу відрахування та позбавляло шансів отримати роботу актором у Молодому театрі.

У справі вже допитано десятки свідків, які підтвердили усі ці факти. Крім того, під час обшуків у помешканні Білоуса та на робочому місці вилучили мобільні пристрої та інші речові докази, які наразі перевіряють у межах кримінального провадження.

Досудове розслідування триває. Відомо, що сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко.

Що відомо про обшуки ексдиректора Молодого театру Білоуса?