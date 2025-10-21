Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.
Радимо Про фільм "Каховський об'єкт", війну та Маріуполь: інтерв'ю з актором-воїном Володимиром Ращуком
Білоуса підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над студентками
Заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому директору Молодого театру та викладачу університету імені Карпенка-Карого у зґвалтуванні й сексуальному насильстві над студентками, зокрема неповнолітніми.
Слідство встановило, що з 2017 року підозрюваний, користуючись своїм авторитетом, систематично змушував студенток до інтимних стосунків без їхньої згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.
З березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми,
– йдеться у публікації.
Тим, хто намагався уникати його або негативно реагував на сексуальні домагання, він створював атмосферу залякування: ігнорував на заняттях, публічно принижував, не залучав до практичних занять і вистав, що ставило студентів під загрозу відрахування та позбавляло шансів отримати роботу актором у Молодому театрі.
Читайте також За підозрою у зґвалтуванні студенток: тривають обшуки ексдиректора Молодого театру Білоуса
У справі вже допитано десятки свідків, які підтвердили усі ці факти. Крім того, під час обшуків у помешканні Білоуса та на робочому місці вилучили мобільні пристрої та інші речові докази, які наразі перевіряють у межах кримінального провадження.
Досудове розслідування триває. Відомо, що сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко.
Що відомо про обшуки ексдиректора Молодого театру Білоуса?
- 21 жовтня 2025 року у помешканні Андрія Білоуса провели обшуки.
- Його підозрюють у зґвалтуванні студенток.
- Про це повідомила Українська правда, посилаючись на інформацію правоохоронних органів.
- Нагадаємо, що скандалу з обвинуваченнями передувало анонімне відео, оприлюднене колишньою студенткою університету імені Карпенка-Карого.
- Саме вона першою звинуватила викладача Білоуса у сексуальних домаганнях.