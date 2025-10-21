Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ТСН. У матеріалі дізнаєтеся, що саме сказав Білоус.

Радимо Український актор Володимир Ращук розсекретив свою посаду у війську

Що сказав Білоус про звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві?

За словами Білоуса, правоохоронні органи його не затримували, він приїхав до зали суду самостійно. Щодо підозри, яку вручили Андрію Білоусу, він зазначив, що навіть радий, адже нарешті отримав можливість повноцінно захищати себе.

Протягом декількох місяців його, за словами Білоуса, поливали брудом, тоді як він не був учасником жодного кримінального провадження, тому не міг ні коментувати ситуацію, ні висловлювати свою позицію. Тепер же, за його словами, він може захищати себе, оскільки отримав матеріали справи та дізнався, хто та в чому саме його офіційно звинувачує.

Ніякої шкоди жодній дівчині я не завдав – це єдине, що можу сказати. У мене було багато стосунків. І що ви називаєте стосунками? Адже вони бувають різними. У нас з усіма цими людьми протягом багатьох років були дуже дружні, тісні стосунки: вони довіряли мені свої таємниці, знали, що вони можуть порадитись у будь-яких питаннях, вони приїжджали до мене додому, спілкувались з моєю родиною, колядували, співали пісні за столом тощо,

– заявив Білоус.

Щодо сексуальних стосунків зі студентками, Андрій Білоус заявив, що нікому не завдавав шкоди та заперечує будь-які звинувачення у насильстві. За його словами, твердження про те, що він когось зґвалтував, є неправдивими, адже жодного насильства з його боку ніколи не було.

Я жодній людині не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди. І в мене є безліч підтверджень цьому, тому що ці люди протягом багатьох років не проявляли до мене жодних образ чи якихось невдоволень. Ніхто ніде не заявляв раніше про це,

– каже ексрежисер Молодого театру.

Андрій Білоус вперше прокоментував скандал: дивіться відео онлайн

Теперішнє розгортання подій він вважає замовною кампанією проти себе, метою якої є його дискредитація як керівника успішного театру.

Він додав, що лише за три дні до вручення підозри оголосив про відкриття власного театру, після чого відбулися обшук, вручення підозри та суд. Водночас режисер підкреслив, що не хоче нікого звинувачувати, адже це серйозне питання, однак, за його словами, він вже знає, хто стоїть за цим і з якою метою це було зроблено.

Що відомо про підозру, яку висунули Білоусу?