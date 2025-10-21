Про це повідомив Ращук в інтерв'ю для 24 Каналу. У матеріалі дізнаєтесь більше про службу Володимира, а також його поранення.
Ким служить український актор-військовий Володимир Ращук?
Володимир Ращук став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Він розповів, що починав службу з посади піхотинця. Тоді доводилось постійно приймати удари й атакувати.
Пізніше Володимир став командиром роти, а нещодавно його перевели в управління боєм батальйону. Наразі його підрозділ стоїть на Покровському напрямку, і коли відбувається штурм, вони планують операції.
Найбільше проблема зараз – думати, що війна десь там. Сил і засобів у ворога достатньо для того, щоб надалі атакувати. Ми мусимо стояти самі за себе, бо за нас ніхто не заступиться,
– наголошує Володимир.
Крім того, актор-військовий відверто розповів про свої поранення. Володимир зізнався, що отримав кульове поранення та шість важких контузій. Після поранення Ращук лежав у шпиталі, а тепер йому потрібно проходити лікування раз на пів року, оскільки контузії вплинули на його загальний стан.
До речі, нещодавно Володимир Ращук вдруге став батьком.
Що відомо про Володимира Ращука?
- Володимир Ращук – це відомий український актор і військовий.
- Наразі він є чинним військовослужбовцем, а саме офіцером батальйону "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".
- Володимир Ращук намагається поєднувати свою службу у війську з акторською професією.
- Зокрема, нещодавно він зіграв роль у новому фільмі під назвою "Каховський об'єкт".
- Наразі цю стрічку можна подивитися у кінотеатрах, тож не проґавте такої можливості.