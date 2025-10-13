У понеділок, 13 жовтня, стало відомо про ще одну втрату – помер український актор Олексій Наконечний, який воював як доброволець з 2022 року. У нього залишилась дружина та маленький син. Кіно 24 згадує й інших українських героїв, які залишили кар'єру та стали на захист незалежності країни.

До слова З'явились подробиці останніх хвилин життя зірки "Хрещеного батька" Даян Кітон

Олексій Хільський

Олексій Хільський був актором театру й кіно, бійцем 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ. За час служби він брав участь у звільненні Херсона, воював на Бахмутському напрямку, був головним сержантом. Попри поранення Олексій повертався на фронт. Загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.



Актори, які загинули на війні / Фото з інстаграму

Василь Кухарський

Василя Кухарського найбільше знають за головну роль у фільмі "Максим Оса: Золото Песиголовця". З початку повномасштабного вторгнення актор поповнив лави війська. На фронті він зазнав серйозного поранення. Василь Кухарський помер.у лікарні 7 грудня.



Актори, які загинули на війні / Фото з інстаграму

Юрій Феліпенко

Зірка серіалу "Обіцянка Богу" служив у 429 окремому полку безпілотних систем "Ахіллес". До того він був відомим та перспективним актором театру та кіно. У червні цього року стало відомо про його загибель.



Актори, які загинули на війні / Фото з інстаграму

Євген Світличний

Євген Світличний був не лише актором, але й спортсменом, чемпіоном України з фрі-файту та майстром спорту. Його знають за роллю Карася у фільмі "Носоріг". Актор та захисник загинув на фронті влітку 2023 року.



Актори, які загинули на війні / Фото з інстаграму

Яків Ткаченко

Актор театру та кіно зіграв опришка Івана у фільмі "Довбуш" режисера Олеся Саніна. У перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до тероборони Дніпра. Яків Ткаченко демобілізувався після двох поранень і повернувся до акторства. Але згодом знову повернувся на фронт. Про загибель стало відомо у грудні 2024 року.



Актори, які загинули на війні / Фото з інстаграму

Це далеко не повний список тих, кого вбила Росія. Вічна шана й пам'ять всім тим, хто віддав своє життя за Україну.