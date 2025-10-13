Як з'ясувалося, 79-річна зірка встигла зателефонувати до служби 911. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання TMZ. У матеріалі дізнаєтеся, що вона сказала.
Що відомо про останні хвилини життя Даян Кітон?
Як з'ясувалося, буквально перед своєю смертю Даян Кітон встигла зателефонувати до служби 911. Акторку оперативно доставили до лікарні пожежної служби Лос-Анджелеса, однак врятувати її не вдалося. Вона померла 11 жовтня 2025 року вранці.
Її близькі друзі розповіли, що смерть настала раптово й несподівано. Останні місяці родина намагалася не розголошувати деталей про стан її здоров'я. Люди не знали, наскільки серйозною була хвороба Даян Кітон.
Акторка помітно схудла й мала виснажений вигляд, але попри це не втрачала своєї енергії. Точну причину смерті поки що не розголошують.
Що відомо про смерть Даян Кітон?
- Оскароносна акторка Даян Кітон померла 11 жовтня 2025 року.
- На момент смерті їй було 79 років.
- ЗМІ повідомляли, що її доставили з дому до лікарні близько восьмої за місцевим часом. Про це повідомляли видання People та Variety.
- Справжні кіномани точно знають Даян Кітон із таких стрічок: "Червоні", "Щось має змінитися", "Кімната Марвіна", "Хрещений батько", "Батько нареченої", "Бебі-бум", "Книжковий клуб", "Помс".
- Останньою роллю Даян Кітон став фільм "Літній табір", прем'єра якого відбулася у 2024 році.