Як з'ясувалося, 79-річна зірка встигла зателефонувати до служби 911. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання TMZ. У матеріалі дізнаєтеся, що вона сказала.

Рекомендуємо Нові фільми про бойові мистецтва на Netflix, які триматимуть вас у напрузі

Що відомо про останні хвилини життя Даян Кітон?

Як з'ясувалося, буквально перед своєю смертю Даян Кітон встигла зателефонувати до служби 911. Акторку оперативно доставили до лікарні пожежної служби Лос-Анджелеса, однак врятувати її не вдалося. Вона померла 11 жовтня 2025 року вранці.

Її близькі друзі розповіли, що смерть настала раптово й несподівано. Останні місяці родина намагалася не розголошувати деталей про стан її здоров'я. Люди не знали, наскільки серйозною була хвороба Даян Кітон.

Акторка помітно схудла й мала виснажений вигляд, але попри це не втрачала своєї енергії. Точну причину смерті поки що не розголошують.

Що відомо про смерть Даян Кітон?