Как выяснилось, 79-летняя звезда успела позвонить в службу 911. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание TMZ. В материале узнаете, что она сказала.
Рекомендуем Новые фильмы о боевых искусствах на Netflix, которые будут держать вас в напряжении
Что известно о последних минутах жизни Дайан Китон?
Как выяснилось, буквально перед своей смертью Дайан Китон успела позвонить в службу 911. Актрису оперативно доставили в больницу пожарной службы Лос-Анджелеса, однако спасти ее не удалось. Она умерла 11 октября 2025 года утром.
Ее близкие друзья рассказали, что смерть наступила внезапно и неожиданно. Последние месяцы семья старалась не разглашать деталей о состоянии ее здоровья. Люди не знали, насколько серьезной была болезнь Дайан Китон.
Актриса заметно похудела и имела истощенный вид, но несмотря на это не теряла своей энергии. Точную причину смерти пока не разглашают.
Что известно о смерти Дайан Китон?
- Оскароносная актриса Дайан Китон умерла 11 октября 2025 года.
- На момент смерти ей было 79 лет.
- СМИ сообщали, что ее доставили из дома в больницу около восьми по местному времени. Об этом сообщали издания People и Variety.
- Настоящие киноманы точно знают Дайан Китон из таких лент: "Красные", "Что-то должно измениться", "Комната Марвина", "Крестный отец", "Отец невесты", "Бэби-бум", "Книжный клуб", "Помс".
- Последней ролью Дайан Китон стал фильм "Летний лагерь", премьера которого состоялась в 2024 году.