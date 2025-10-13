Как выяснилось, 79-летняя звезда успела позвонить в службу 911. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание TMZ. В материале узнаете, что она сказала.

Рекомендуем Новые фильмы о боевых искусствах на Netflix, которые будут держать вас в напряжении

Что известно о последних минутах жизни Дайан Китон?

Как выяснилось, буквально перед своей смертью Дайан Китон успела позвонить в службу 911. Актрису оперативно доставили в больницу пожарной службы Лос-Анджелеса, однако спасти ее не удалось. Она умерла 11 октября 2025 года утром.

Ее близкие друзья рассказали, что смерть наступила внезапно и неожиданно. Последние месяцы семья старалась не разглашать деталей о состоянии ее здоровья. Люди не знали, насколько серьезной была болезнь Дайан Китон.

Актриса заметно похудела и имела истощенный вид, но несмотря на это не теряла своей энергии. Точную причину смерти пока не разглашают.

Что известно о смерти Дайан Китон?