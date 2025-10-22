Трилер розповідає справжню історію Еда Ґіна, однак як і в будь-якому художньому творі, тут є багато перебільшень та вигадок, які додають серіалу драматизму. У матеріалі 24 Каналу читайте про те, що є неправдою у стрічці "Чудовисько: Історія Еда Ґіна".

Ким була Аделін Воткінс для Ґіна?

Творці серіалу зобразили Аделін Воткінс спільницею та близькою подругою Еда Ґіна. Насправді невідомо, наскільки тісними були їхні стосунки. Після арешту жінка розповіла, що вони перебували у відносинах близько 20 років, а в лютому 1955 року Ґін зробив їй пропозицію, – вона ж відмовила.

Але після того, як ця заява наробила галасу, Воткінс заперечила ці слова і сказала, що знала Еда Ґіна як "тихого і ввічливого друга", а жодного роману між ними не було.



Чи справді Ед Ґін причетний до смерті брата?

У першому епізоді серіалу Ед вбиває свого старшого брата Генрі після того, як той вирішує піти з дому. Насправді цьому немає жодних доказів. Ґін справді стверджував, що вони з братом гасили пожежу в лісі. Поліція тоді повідомила, що Генрі помер від задухи й серцевої недостатності.

Також у серіалі зобразили вбивство Евелін Гартлі – дівчини з сусіднього міста, яку Ед викрав, а потім вбив. Гартлі справді існувала в реальному житті та зникла безвісти у жовтні 1953 року у містечку Ла-Кросс, що за дві години їзди від дому Ґіна. Чоловік був головним підозрюваним, однак жодних доказів, що він викрав дівчину, так і не знайшли.

Чи справді Ед Ґін займався некрофілією?

Після арешту Еда Ґіна в його будинку виявили кілька предметів одягу, меблів, масок та інших речей, зроблених з людських останків. Через це існувала підозра, що чоловік займався некрофілією та канібалізмом. У серіалі теж розвинули цю ідею, але сам Ґін її заперечував, бо вважав "огидним" запах тіл померлих.

В Еда Ґіна не було стосунків з Берніс Ворден

У листопаді 1957 року в будинку Еда Ґіна знайшли тіло Берніс Ворден, власниці місцевого магазину господарських товарів. Це стало головним доказом у його справі й призвело до арешту.

У серіалі зобразили романтичні стосунки вбивці з його жертвою, але жодних реальних доказів цьому немає. Ед Ґін зізнався у її вбивстві, але наполягав, що у нього не було сексуального досвіду через суворе виховання матері.



Ґін не листувався з серійними вбивцями

Творці серіалу досліджують багато різних тем, зокрема те, що Ед Ґін міг вплинути на інших серійних убивць. Так у трилері показали, як Річард Спек називає Ґіна "своїм кумиром" і надсилає йому листи від фанатів. Доказів того, що ці маніяки справді листувались, немає.

Що є правдою у серіалі про Еда Ґіна?