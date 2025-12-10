Усі сезони "Дивних див" у топі переглядів на Netflix: що зараз дивляться українці

Уже традиційно стримінгова платформа Netflix опублікувала десять найпопулярніших серіалів за останній тиждень. Виявилось, що найбільше глядачі переглядають всі сезони "Дивних див".

Ба більше, один із сезонів тримається у топі вже 28 тижнів, пише 24 Канал із посиланням на Netflix.

Які серіали найпопулярніші на Netflix?

Перші місця у рейтингу найпопулярніших серіалів посідають всі сезони "Дивних див". Нещодавно відбулась прем'єра п'ятого сезону, який буде останнім, тому такий розвиток подій – очевидний.

1 місце – п'ятий сезон "Дивних див";

2 місце – перший сезон "Дивних див" (уже 18 тижнів перебуває у топі переглядів на Netflix);

3 місце – другий сезон "Дивних див";

5 місце – третій сезон "Дивних див";

6 місце – четвертий сезон "Дивних див" (уже 28 тижнів перебуває у топі переглядів на Netflix).

Цікаво, що 5 сезон "Дивних див" зібрав 59,6 мільйона переглядів за перші п'ять днів після прем'єри, обігнавши всі попередні англомовні проєкти Netflix, крім "Гри в кальмара", пише The Guardian.

"Дивні дива" (5 сезон): дивіться онлайн трейлер серіалу

Автори проєкту вирішили розділити вихід нових серій серіалу у три етапи: перші чотири епізоди вийшли 27 листопада, наступні три заплановані на 26 грудня, а от фінальна серія вийде аж 1 січня 2026 року. Тому можна припустити, що на Netflix "Дивні дива" триматимуться у топі ще не один тиждень.

Та додамо, що до списку найпопулярніших серіалів увійшли й інші кінороботи:

4 місце – "Покинуті". Це історія про двох матріархів дуже різних родин: багату та привілейовану династію Ван Несс, голова якої Констанс, і сиріт та ізгоїв Абандонів, яких захищає Фіона Нолан. Їх пов'язують два злочини, жахлива таємниця, невдале кохання та частина землі.

"Покинуті": дивіться онлайн трейлер серіалу

7 місце – "Щури. Історія зі світу відьмака" .

. 8 місце – "Звір у мені". Це 8-серійний детектив, де письменниця Анна Віггс втратила натхнення й не може писати далі. Однак у неї з'являється харизматичний сусід Найл Шелдон, який має нерозкриту справу про зникнення дружини, що зацікавлює Анну.

"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу

9 місце – "Кришталева зозуля". У центрі сюжету – молода лікарка, яка прибуває в гірське містечко, щоб більше дізнатися про донора свого серця. Та згодом дівчина дізнається, що мешканців цієї місцевості десятиліттями переслідують загадкові трагедії.

"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу

10 місце – "Таємний інформатор".

Що ще можна подивитись на Netflix?

14 листопада на стримінговій платформі відбулась прем'єра мультфільму "Лише уві сні". Сюжет розповідає про 12-річну Стіві та її 8-річного брата Елліота, які натрапляють на чарівну книжку з картинками. У ній йдеться про те, що Пісочна людина може здійснити будь-яку мрію.