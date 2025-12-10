Усі сезони "Дивних див" у топі переглядів на Netflix: що зараз дивляться українці
- Усі сезони "Дивних див" займають перші місця в рейтингу найпопулярніших серіалів на Netflix, причому п'ятий сезон зібрав 59,6 мільйона переглядів за перші п'ять днів.
- Окрім "Дивних див", у топ-10 найпопулярніших серіалів на Netflix увійшли: "Покинуті", "Щури. Історія зі світу відьмака", "Звір у мені", "Кришталева зозуля" та "Таємний інформатор".
Уже традиційно стримінгова платформа Netflix опублікувала десять найпопулярніших серіалів за останній тиждень. Виявилось, що найбільше глядачі переглядають всі сезони "Дивних див".
Ба більше, один із сезонів тримається у топі вже 28 тижнів, пише 24 Канал із посиланням на Netflix.
Які серіали найпопулярніші на Netflix?
Перші місця у рейтингу найпопулярніших серіалів посідають всі сезони "Дивних див". Нещодавно відбулась прем'єра п'ятого сезону, який буде останнім, тому такий розвиток подій – очевидний.
- 1 місце – п'ятий сезон "Дивних див";
- 2 місце – перший сезон "Дивних див" (уже 18 тижнів перебуває у топі переглядів на Netflix);
- 3 місце – другий сезон "Дивних див";
- 5 місце – третій сезон "Дивних див";
- 6 місце – четвертий сезон "Дивних див" (уже 28 тижнів перебуває у топі переглядів на Netflix).
Цікаво, що 5 сезон "Дивних див" зібрав 59,6 мільйона переглядів за перші п'ять днів після прем'єри, обігнавши всі попередні англомовні проєкти Netflix, крім "Гри в кальмара", пише The Guardian.
"Дивні дива" (5 сезон): дивіться онлайн трейлер серіалу
Автори проєкту вирішили розділити вихід нових серій серіалу у три етапи: перші чотири епізоди вийшли 27 листопада, наступні три заплановані на 26 грудня, а от фінальна серія вийде аж 1 січня 2026 року. Тому можна припустити, що на Netflix "Дивні дива" триматимуться у топі ще не один тиждень.
Та додамо, що до списку найпопулярніших серіалів увійшли й інші кінороботи:
- 4 місце – "Покинуті". Це історія про двох матріархів дуже різних родин: багату та привілейовану династію Ван Несс, голова якої Констанс, і сиріт та ізгоїв Абандонів, яких захищає Фіона Нолан. Їх пов'язують два злочини, жахлива таємниця, невдале кохання та частина землі.
"Покинуті": дивіться онлайн трейлер серіалу
- 7 місце – "Щури. Історія зі світу відьмака".
- 8 місце – "Звір у мені". Це 8-серійний детектив, де письменниця Анна Віггс втратила натхнення й не може писати далі. Однак у неї з'являється харизматичний сусід Найл Шелдон, який має нерозкриту справу про зникнення дружини, що зацікавлює Анну.
"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу
- 9 місце – "Кришталева зозуля". У центрі сюжету – молода лікарка, яка прибуває в гірське містечко, щоб більше дізнатися про донора свого серця. Та згодом дівчина дізнається, що мешканців цієї місцевості десятиліттями переслідують загадкові трагедії.
"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу
- 10 місце – "Таємний інформатор".
Що ще можна подивитись на Netflix?
14 листопада на стримінговій платформі відбулась прем'єра мультфільму "Лише уві сні". Сюжет розповідає про 12-річну Стіві та її 8-річного брата Елліота, які натрапляють на чарівну книжку з картинками. У ній йдеться про те, що Пісочна людина може здійснити будь-яку мрію.