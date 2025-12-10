Все сезоны "Очень странных дел" в топе просмотров на Netflix: что сейчас смотрят украинцы
- Все сезоны "Очень странных дел" занимают первые места в рейтинге самых популярных сериалов на Netflix, причем пятый сезон собрал 59,6 миллионов просмотров за первые пять дней.
- Кроме "Очень странных дел", в топ-10 самых популярных сериалов на Netflix вошли: "Покинутые", "Крысы. История из мира ведьмака", "Зверь во мне", "Хрустальная кукушка" и "Тайный информатор".
Уже традиционно стриминговая платформа Netflix опубликовала десять самых популярных сериалов за последнюю неделю. Оказалось, что больше всего зрители просматривают все сезоны "Очень странных дел".
Более того, один из сезонов держится в топе уже 28 недель, пишет 24 Канал со ссылкой на Netflix.
Какие сериалы самые популярные на Netflix?
Первые места в рейтинге самых популярных сериалов занимают все сезоны "Очень странных дел". Недавно состоялась премьера пятого сезона, который будет последним, поэтому такое развитие событий – очевидно.
- 1 место – пятый сезон "Очень странных дел";
- 2 место – первый сезон "Очень странных дел" (уже 18 недель находится в топе просмотров на Netflix);
- 3 место – второй сезон "Очень странных дел";
- 5 место – третий сезон "Очень странных дел";
- 6 место – четвертый сезон "Очень странных дел" (уже 28 недель находится в топе просмотров на Netflix).
Интересно, что 5 сезон "Очень странных дел" собрал 59,6 миллиона просмотров за первые пять дней после премьеры, обогнав все предыдущие англоязычные проекты Netflix, кроме "Игры в кальмара", пишет The Guardian.
"Очень странные дела" (5 сезон): смотрите онлайн трейлер сериала
Авторы проекта решили разделить выход новых серий сериала в три этапа: первые четыре эпизода вышли 27 ноября, следующие три запланированы на 26 декабря, а вот финальная серия выйдет аж 1 января 2026 года. Поэтому можно предположить, что на Netflix "Очень странные дела" будут держаться в топе еще не одну неделю.
И добавим, что в список самых популярных сериалов вошли и другие киноработы:
- 4 место – "Брошенные". Это история о двух матриархов очень разных семей: богатую и привилегированную династию Ван Несс, глава которой Констанс, и сирот и изгоев Абандонов, которых защищает Фиона Нолан. Их связывают два преступления, ужасная тайна, неудачная любовь и часть земли.
"Покинутые": смотрите онлайн трейлер сериала
- 7 место – "Крысы. История из мира ведьмака".
- 8 место – "Зверь во мне". Это 8-серийный детектив, где писательница Анна Виггс потеряла вдохновение и не может писать дальше. Однако у нее появляется харизматичный сосед Найл Шелдон, который имеет нераскрытое дело об исчезновении жены, что заинтересовывает Анну.
"Зверь во мне": смотрите онлайн трейлер сериала
- 9 место – "Хрустальная кукушка". В центре сюжета – молодая врач, которая прибывает в горный городок, чтобы больше узнать о доноре своего сердца. Но впоследствии девушка узнает, что жителей этой местности десятилетиями преследуют загадочные трагедии.
"Хрустальная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала
- 10 место – "Тайный информатор".
Что еще можно посмотреть на Netflix?
14 ноября на стриминговой платформе состоялась премьера мультфильма "Только во сне". Сюжет рассказывает о 12-летней Стиви и ее 8-летнего брата Эллиота, которые наталкиваются на волшебную книгу с картинками. В ней говорится о том, что Песочный человек может осуществить любую мечту.