Не йому, вбивці, займатися критикою західної культури, – Джоан Роулінг відповіла Путіну

Американська письменниця й авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг відповіла Путіну після того, як він "втягнув" її в скандал щодо відмови Заходу від російської культури.

Нещодавно Путін порівняв критику авторки "Гаррі Поттера" через трансгендерні погляди з тією, з якою зіткнулися російські культурологи. Він заявив, що Роулінг "скасували", тому що вона "не задовольняла вимог шанувальників гендерних прав".

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Крім цього, під час зустрічі з переможцями премій у галузі культури та мистецтва, заборону російських письменників Путін порівняв із цензурою у фашистській Німеччині.

"Нещодавно "скасували" дитячу письменницю Джоан Роулінг за те, що вона – авторка книг, які розійшлися по світу сотнями мільйонів екземплярів – не догодила шанувальникам так званих гендерних свобод", – сказав російський диктатор.

Джоан Роулінг відповіла Путіну

Критикою західної культури скасування, думаю, краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю і труїть своїх політичних опонентів,

– відповіла Роулінг.



Джоан Роулінг відповіла Путіну / Скриншот з твітеру Роулінг

Як бачимо, до свого посту Роулінг прикріпила фотографію російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз знаходиться в тюрмі у Росії. Нагадаємо, спершу його отруїли, а потім, після лікування в Німеччині, засудили до 9 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, Джоан Роулінг закликала допомагати українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Сама ж письменниця вже пожертвувала 1,3 мільйона доларів.