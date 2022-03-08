Раніше Джоан Роулінг опублікувала пост, де зазначила, що її благодійна організація Lumos може допомогти тисячам українським дітям, які постраждали від війни Росії проти України. Зокрема, вчора вона написала у своєму твітері, що сама вже зробила пожертву.

До теми Для української армії: скільки мільйонів доларів пожертвував оскароносний Леонардо Ді Капріо

Я особисто перерахую пожертвування до 1 мільйона фунтів стерлінгів (це близько 1,3 мільйона доларів, – Кіно 24),

– зазначила авторка у твітері.

Британська письменниця також подякувала усім, хто вже долучився до благодійної діяльності. "Ви даєте Lumos змогу виконувати важливу роботу, для найбільш вразливих дітей в Україні", – доповнила вона.

Що відомо про "Люмос" та її діяльність в Україні

Це міжнародна благодійна організація, яку заснувала британська письменниця Джоан Роулінг. Компанія сприяє припиненню інституціалізації дітей у всьому світі.

Вона займається збором коштів, щоб забезпечити діток найнеобхіднішими речами: їжею, засобами гігієни, ліками. Кошти з благодійної компанії також витратять на психологічну підтримку дітей, сімей, а також на їхню евакуацію з України.

У 2012 році організація почала співпрацю з Фондом Розвитку України. У 2015 році відбувся візит виконавчого директора Джоржетти Мулер у межах конференції, організованою державними партнерами. У 2017 році європейська команда "Люмосу" провела в Україні дводенний семінар "Забезпечення найкращих інтересів дитини в умовах реформи системи інституційного догляду та виховання дітей".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!