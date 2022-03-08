Ранее Джоан Роулинг опубликовала пост, где отметила, что благотворительная организация Lumos может помочь тысячам украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины. В частности, вчера она написала в своем твиттере, что сама уже сделала пожертвование.

К теме Для украинской армии: сколько миллионов долларов пожертвовал оскароносный Леонардо Ди Каприо

Я лично перечислю пожертвование до 1 миллиона фунтов стерлингов (это около 1,3 миллиона долларов – Кино 24),

– отметила автор в твиттере.

Британская писательница также поблагодарила всех, кто уже приобщился к благотворительной деятельности. "Вы позволяете Lumos выполнять важную работу, для наиболее уязвимых детей в Украине", – дополнила она.

Что известно о "Люмосе" и ее деятельности в Украине

Это международная благотворительная организация, основанная британской писательницей Джоан Роулинг. Компания способствует прекращению институциализации детей по всему миру.

Она занимается сбором средств, обеспечивающих детей наиболее необходимыми вещами: пищей, средствами гигиены, лекарствами. Денежные средства из благотворительной компании также потратят на психологическую поддержку детей, семей, а также на их эвакуацию из Украины.

В 2012 году организация начала сотрудничество с Фондом развития Украины. В 2015 году состоялся визит исполнительного директора Джорджетти Мулер в рамках конференции, организованной государственными партнерами. В 2017 году европейская команда "Люмоса" провела в Украине двухдневный семинар "Обеспечение лучших интересов ребенка в условиях реформы системы институционального ухода и воспитания детей".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!