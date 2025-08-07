Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний рейтинг серіалів, які українці протягом останнього тижня дивилися найчастіше. Цікаво, що вже третій тиждень поспіль у лідерах новий серіал "Неприборканий".

Детальніше про нього та інші серіали, які потрапили до рейтингу – розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix?

"Неприборканий" – ідеальний детективний серіал на вечір, що точно триматиме вас у напрузі. Він складається з шести епізодів, тривалістю по 45 хвилин кожна, тож чудово підійде для тих, хто не любить затягнуті сюжети.

Події у серіалі розгортаються навколо таємничої смерті жінки, через яку федеральний агент приїжджає в нескінченні ліси Національного парку Йосеміті. Там не існує жодних законів, а природа підкоряється лише власним правилам.

"Неприборканий": дивіться трейлер серіалу онлайн

На другому місці зараз другий сезон фентезі "Пісочний чоловік". Зазначимо, що ця стрічка має вікове обмеження 18+. За сюжетом, Король Снів Морфей вирушає в подорож світами після багатьох років у неволі. Чоловік прагне віднайти те, що в нього вкрали, та повернути свою силу.

"Пісочний чоловік" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у рейтингу є: