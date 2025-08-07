10 сериалов Netflix, которые сейчас чаще всего смотрят украинцы
- Сериал "Неукротимый" третью неделю подряд лидирует в рейтинге самых популярных сериалов на Netflix среди украинцев.
- На втором месте рейтинга фэнтези-сериал "Песочный человек", 2 сезон, с возрастным ограничением 18+.
- В рейтинг также вошли сериалы: "Под темным солнцем", "Уэнсдей", "Игра в кальмара", "Сирены", "Метка", "Песочный человек" (1 сезон) и "Четыре времени года".
Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный рейтинг сериалов, которые украинцы в течение последней недели смотрели чаще всего. Интересно, что уже третью неделю подряд в лидерах новый сериал "Неукротимый".
Подробнее о нем и других сериалах, которые попали в рейтинг – рассказываем дальше на Кино 24 со ссылкой на Netflix.
Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix?
"Неукротимый" – идеальный детективный сериал на вечер, что точно будет держать вас в напряжении. Он состоит из шести эпизодов, продолжительностью по 45 минут каждая, поэтому прекрасно подойдет для тех, кто не любит затянутые сюжеты.
События в сериале разворачиваются вокруг таинственной смерти женщины, из-за которой федеральный агент приезжает в бесконечные леса Национального парка Йосемити. Там не существует никаких законов, а природа подчиняется только собственным правилам.
"Неукротимый": смотрите трейлер сериала онлайн
На втором месте сейчас второй сезон фэнтези "Песочный человек". Отметим, что эта лента имеет возрастное ограничение 18+. По сюжету, Король Снов Морфей отправляется в путешествие по мирам после многих лет в неволе. Мужчина стремится найти то, что у него украли, и вернуть свою силу.
"Песочный человек" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Также в рейтинге есть:
- "Под темным солнцем", 1 сезон;
- "Уэнсдей", 1 сезон;
- "Игра в кальмара", 3 сезон;
- "Сирены", мини-сериал;
- "Метка", 1 сезон;
- "Песочный человек", 1 сезон;
- "Четыре времени года", 1 сезон.