Подробнее о нем и других сериалах, которые попали в рейтинг – рассказываем дальше на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Актуально "Венздей 2" наконец на Netflix: описание всех новых эпизодов нашумевшего сериала

Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix?

"Неукротимый" – идеальный детективный сериал на вечер, что точно будет держать вас в напряжении. Он состоит из шести эпизодов, продолжительностью по 45 минут каждая, поэтому прекрасно подойдет для тех, кто не любит затянутые сюжеты.

События в сериале разворачиваются вокруг таинственной смерти женщины, из-за которой федеральный агент приезжает в бесконечные леса Национального парка Йосемити. Там не существует никаких законов, а природа подчиняется только собственным правилам.

"Неукротимый": смотрите трейлер сериала онлайн

На втором месте сейчас второй сезон фэнтези "Песочный человек". Отметим, что эта лента имеет возрастное ограничение 18+. По сюжету, Король Снов Морфей отправляется в путешествие по мирам после многих лет в неволе. Мужчина стремится найти то, что у него украли, и вернуть свою силу.

"Песочный человек" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Также в рейтинге есть: