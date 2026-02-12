Когда удается поймать немного света – зарядите павербанки и загрузите ленты, которые точно добавят немного положительных эмоций, когда наступит темнота. Какие же фильмы стоит сохранить на время отключений – расскажет 24 Канал.

"Я, "Победа" и Берлин"

Рейтинг IMDb: 7.2

Это украинская приключенческая комедия по повести легендарного Кузьмы Скрябина. Главный герой – молодой музыкант, который вместе с другом отправляется на старенькой "Победе" в путешествие в Берлин. Там парень хочет поменять свою машину на "Мерседес". Однако по дороге с ними случаются несколько интересных приключений и знакомств.

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отпуск вслепую"

Рейтинг IMDb: 5.2

Еще одна украинская комедия, однако в центре этой ленты – романтическая история. По сюжету, успешная, но истощенная работой киевлянка, из-за путаницы с отпуском оказывается в карпатском селе. Бизнесвумен привыкла к комфортной жизни, однако теперь вынуждена адаптироваться к новым условиям. Во время этого приключенческого путешествия она знакомится с местным мужчиной, с которым сразу имеет совсем другие взгляды на мир.

"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семейное дело"

Рейтинг IMDb: 5.4

В этой легкой и одновременно смешной романтической драме объединились любимцы киноманов – Николь Кидман и Зак Эфрон. По сюжету, кинозвезда Крис Коул влюбляется в маму своей ассистентки, между ними вспыхивает роман. Этот фильм – о любви, ревности, границы между личным и профессиональным, которые иногда очень трудно соблюсти.

"Семейное дело": смотрите онлайн трейлер фильма

Как смотреть фильмы, когда нет света?