Чтобы эти сложные дни проживались хоть немного легче, зарядите павербанки и загрузите несколько интересных сериалов, которые сможете посмотреть во время отключений. Какие именно ленты стоит скачать на Netflix – рассказываем в новой подборке 24 Канала.

Какие сериалы посмотреть без света?

"Бриджертоны"

Один из самых обсуждаемых сериалов этого года, ведь недавно состоялась премьера 4 сезона. Сюжет разворачивается вокруг аристократической семьи Бриджертонов. События сериала происходят в Лондоне. В центре истории личная жизнь братьев и сестер, которые ищут настоящие чувства. Однако из-за статуса своей семьи частным образом сделать это невозможно, поэтому за их романтическими историями наблюдает общество и сплетница Леди Вислдаун.

"Корона"

Этот сериал рассказывает историю правления королевы Елизаветы II. В ленте показаны личные драмы из жизни британской монархии, семейные конфликты, политические кризисы. В центре всегда выбор между чувствами и долгом, который формирует судьбу короны и тех, кто ее носит.

"Парочка следователей"

Это украинский детективный сериал, продолжения которого зрители нетерпеливо ждут. В центре сюжета – двое напарников с кардинально разными характерами. Они постоянно спорят, расследуя сложные преступления, но именно так удается раскрывать даже самые тяжелые и запутанные дела. Одновременно с работой между Софией и Пашей возникают чувства, что перерастают в нечто большее, чем просто коллеги.

"Линкольн для адвоката"

Этот сериал сейчас один из самых популярных на Netflix в Украине. Главный герой этой криминальной драмы – харизматичный адвокат Микки Голлер, который ведет дела из своего салона автомобиля Lincoln. Мужчина не боится браться за рискованные процессы, где правду часто всячески пытаются скрыть. Каждое дело – испытание принципов Микки. Удастся ли ему удержать баланс между моралью и личной ответственностью?

Как смотреть сериалы, когда нет света?