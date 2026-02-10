24 Канал назовет те фильмы, на которые лучше не тратить свое время, если не захотите разочароваться. Более того, даже качественный актерский состав – это еще далеко не гарантия успеха.

Худшие фильмы в истории кино

"Оставленные", 2014

Рейтинг IMDb: 3,1

Кроме низкой оценки от зрителей, эта лента получила еще и специальную антипремию года – "Золотая малина".

По сюжету, пилот самолета узнает, что его пассажиры вдруг исчезли, и нет никаких следов, которые указывали бы на похищение или что-то подобное. Более того, оказывается, что люди начали исчезать по всему миру, однако никто не может дать этому логического объяснения. В какой-то момент даже кажется, что на планете не останется живой души.

"Оставленные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джек и Джилл", 2011

Рейтинг IMDb: 3,3

Несмотря на то, что в главной роли снялся Адам Сэндлер, это не сделало ленту успешной. К сожалению, "Джек и Джилл" является примером низкопробного юмора. Критики считают, что самый большой провал заключается в том, что авторы очень некачественно поработали, сделав сюжет очень банальным. Зрители жаловались, что после просмотра получили не удовольствие, а раздражение.

"Джек и Джилл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Один пропущенный звонок", 2008

Рейтинг IMDb: 4,1

Это американский ремейк японского фильма, который оказался провалом. Самая большая проблема – очень странный сюжет. Вдруг у вас звонит телефон, но не с таким звуком, как обычно. Ответить не успеваете, а на экране появляется сообщение о пропущенном вызове от самого себя.

Но и это еще не конец. Время звонка указывает на будущее, на три дня после текущей даты.

"Один пропущенный звонок": смотрите онлайн трейлер фильма

Еще 10 фильмов, которые являются худшими:

"Баллистика: Экс против Сивер", 2002;

"Тысяча слов", 2012;

"Бессмысленная шестерка", 2015;

"Ценный груз", 2016;

"Кодекс Готти", 2018;

"Три забастовки", 2000;

"Караван на восток", 1994;

"Проблемный ребенок", 1990;

"Щелкунчик", 2010;

"Лихорадка", 2016.

