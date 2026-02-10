24 Канал назве ті фільми, на які краще не витрачати свій час, якщо не захочете розчаруватись. Ба більше, навіть якісний акторський склад – це ще далеко не гарантія успіху.

Це цікаво Фільми, які повернуть у безтурботне дитинство

Найгірші фільми в історії кіно

"Залишені", 2014

Рейтинг IMDb: 3,1

Окрім низької оцінки від глядачів, ця стрічка отримала ще й спеціальну антипремію року – "Золота малина".

За сюжетом, пілот літака дізнається, що його пасажири раптом зникли, і немає жодних слідів, які вказували б на викрадення чи щось подібне. Ба більше, виявляється, що люди почали зникати по всьому світу, однак ніхто не може дати цьому логічного пояснення. У якийсь момент навіть здається, що на планеті не залишиться живої душі.

"Залишені": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джек і Джилл", 2011

Рейтинг IMDb: 3,3

Попри те, що у головній ролі знявся Адам Сендлер, це не зробило стрічку успішною. На жаль, "Джек і Джилл" є прикладом низькопробного гумору. Критики вважають, що найбільший провал полягає в тому, що автори дуже неякісно попрацювали, зробивши сюжет дуже банальним. Глядачі скаржились, що після перегляду отримали не задоволення, а роздратування.

"Джек і Джилл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Один пропущений дзвінок", 2008

Рейтинг IMDb: 4,1

Це американський ремейк японського фільму, який виявився провалом. Найбільша проблема – дуже дивний сюжет. Раптом у вас дзвонить телефон, але не з таким звуком, як зазвичай. Відповісти не встигаєте, а на екрані з'являється повідомлення про пропущений виклик від самого себе.

Але і це ще не кінець. Час дзвінка вказує на майбутнє, на три дні після поточної дати.

"Один пропущений дзвінок": дивіться онлайн трейлер фільму

Ще 10 фільмів, які є найгіршими:

"Балістика: Екс проти Сивер", 2002;

"Тисяча слів", 2012;

"Безглузда шістка", 2015;

"Цінний вантаж", 2016;

"Кодекс Ґотті", 2018;

"Три страйки", 2000;

"Караван на схід", 1994;

"Проблемна дитина", 1990;

"Лускунчик", 2010;

"Лихоманка", 2016.

Які фільми входять до списку найкращих?