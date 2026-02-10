24 Канал назве ті фільми, на які краще не витрачати свій час, якщо не захочете розчаруватись. Ба більше, навіть якісний акторський склад – це ще далеко не гарантія успіху.
Найгірші фільми в історії кіно
"Залишені", 2014
Рейтинг IMDb: 3,1
Окрім низької оцінки від глядачів, ця стрічка отримала ще й спеціальну антипремію року – "Золота малина".
За сюжетом, пілот літака дізнається, що його пасажири раптом зникли, і немає жодних слідів, які вказували б на викрадення чи щось подібне. Ба більше, виявляється, що люди почали зникати по всьому світу, однак ніхто не може дати цьому логічного пояснення. У якийсь момент навіть здається, що на планеті не залишиться живої душі.
"Залишені": дивіться онлайн трейлер фільму
"Джек і Джилл", 2011
Рейтинг IMDb: 3,3
Попри те, що у головній ролі знявся Адам Сендлер, це не зробило стрічку успішною. На жаль, "Джек і Джилл" є прикладом низькопробного гумору. Критики вважають, що найбільший провал полягає в тому, що автори дуже неякісно попрацювали, зробивши сюжет дуже банальним. Глядачі скаржились, що після перегляду отримали не задоволення, а роздратування.
"Джек і Джилл": дивіться онлайн трейлер фільму
"Один пропущений дзвінок", 2008
Рейтинг IMDb: 4,1
Це американський ремейк японського фільму, який виявився провалом. Найбільша проблема – дуже дивний сюжет. Раптом у вас дзвонить телефон, але не з таким звуком, як зазвичай. Відповісти не встигаєте, а на екрані з'являється повідомлення про пропущений виклик від самого себе.
Але і це ще не кінець. Час дзвінка вказує на майбутнє, на три дні після поточної дати.
"Один пропущений дзвінок": дивіться онлайн трейлер фільму
Ще 10 фільмів, які є найгіршими:
"Балістика: Екс проти Сивер", 2002;
"Тисяча слів", 2012;
"Безглузда шістка", 2015;
"Цінний вантаж", 2016;
"Кодекс Ґотті", 2018;
"Три страйки", 2000;
"Караван на схід", 1994;
"Проблемна дитина", 1990;
"Лускунчик", 2010;
"Лихоманка", 2016.
Які фільми входять до списку найкращих?
"Втеча з Шоушенка". Банківського працівника Енді несправедливо засудили до довічного ув'язнення за вбивство дружини та її коханця. Головний герой опиняється у суворій в'язниці Шоушенк, однак намагається не падати духом. Енді навіть вдається втертися в довіру до адміністрації в'язниці та знайти справжнього друга.
"Темний лицар". У місті Ґотем з'являється Джокер. Він грабує банки, що належать міській мафії, однак зовсім не шкодує життя інших людей. Окружний прокурор Гарві Дент пробує викорінити злочинність законними способами, а Бетмен вершить правосуддя силою.
"Список Шиндлера". Німецький бізнесмен під час другої світової війни відкриває фабрику, куди наймає євреїв. Спершу Оскар шукає лише прибутку, але поступово усвідомлює свою справжню місію – порятунок людських життів. Використовуючи свої зв'язки, Шиндлер рятує численну кількість євреїв від нацистських концтаборів під час Голокосту. Цей фільм заснований на реальних подіях.