Враховуючи, що зараз життя українців надто складні в умовах війни, 24 Канал вирішив підготувати добірку тих фільмів, які допоможуть на декілька годин абстрагуватись від усього поганого й тривожного.

Фільми, які повернуть у дитинство

"Діти шпигунів", 2001

Рейтинг IMDb: 5,6

Кармен і Джуні думали, що їхні батьки – звичайні нудні дорослі. Аж поки не з'ясувалося, що насправді вони супершпигуни світового рівня, яких викрадає лиходій із дивним комплексом меншовартості.

Діти змушені самі рятувати батьків. Їм помагатимуть у небезпечних місіях божевільні ґаджети та футуристичні лабораторії.

"Діти шпигунів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Двоє: Я і моя тінь", 1995

Рейтинг IMDb: 6,0

Дві дівчинки, Алісса й Аманда, випадково зустрічаються й раптом розуміють: вони виглядають як дві краплі води, хоча живуть у зовсім різних світах.

Одна – багата, вихована й самотня. Інша – трохи бешкетна і живе у дитбудинку. Вони вирішують помінятися місцями, щоб зруйнувати небажаний шлюб і подарувати дорослим шанс на справжнє кохання.

"Двоє: Я і моя тінь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Артур і Мініпути", 2006

Рейтинг IMDb: 6,0

Артур – хлопчик із яскравою уявою, який дізнається, що у саду бабусі існує таємний світ крихітних істот – мініпутів. Щоб урятувати дім від продажу, Артур зменшується і вирушає у фантастичну подорож, повну чарів, небезпек і дивних створінь.

"Артур і Мініпути": дивіться онлайн трейлер фільму

"Багатенький Річчі", 1994

Рейтинг IMDb: 5,5

Річчі Річ – хлопчик, у якого є буквально все: власний парк розваг, купа ґаджетів і безмежні статки. Але є одна річ, якої йому страшенно бракує – справжні друзі.

Раптом на його родину починає полювати людина, яка хоче забрати всі їхні статки собі. Тоді ж Річчі не просто стане на захист найближчих, а й зрозуміє, що найцінніше не можна купити за гроші.

"Багатенький Річчі": дивіться онлайн трейлер фільму

