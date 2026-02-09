Враховуючи, що зараз життя українців надто складні в умовах війни, 24 Канал вирішив підготувати добірку тих фільмів, які допоможуть на декілька годин абстрагуватись від усього поганого й тривожного.
Фільми, які повернуть у дитинство
"Діти шпигунів", 2001
Рейтинг IMDb: 5,6
Кармен і Джуні думали, що їхні батьки – звичайні нудні дорослі. Аж поки не з'ясувалося, що насправді вони супершпигуни світового рівня, яких викрадає лиходій із дивним комплексом меншовартості.
Діти змушені самі рятувати батьків. Їм помагатимуть у небезпечних місіях божевільні ґаджети та футуристичні лабораторії.
"Діти шпигунів": дивіться онлайн трейлер фільму
"Двоє: Я і моя тінь", 1995
Рейтинг IMDb: 6,0
Дві дівчинки, Алісса й Аманда, випадково зустрічаються й раптом розуміють: вони виглядають як дві краплі води, хоча живуть у зовсім різних світах.
Одна – багата, вихована й самотня. Інша – трохи бешкетна і живе у дитбудинку. Вони вирішують помінятися місцями, щоб зруйнувати небажаний шлюб і подарувати дорослим шанс на справжнє кохання.
"Двоє: Я і моя тінь": дивіться онлайн трейлер фільму
"Артур і Мініпути", 2006
Рейтинг IMDb: 6,0
Артур – хлопчик із яскравою уявою, який дізнається, що у саду бабусі існує таємний світ крихітних істот – мініпутів. Щоб урятувати дім від продажу, Артур зменшується і вирушає у фантастичну подорож, повну чарів, небезпек і дивних створінь.
"Артур і Мініпути": дивіться онлайн трейлер фільму
"Багатенький Річчі", 1994
Рейтинг IMDb: 5,5
Річчі Річ – хлопчик, у якого є буквально все: власний парк розваг, купа ґаджетів і безмежні статки. Але є одна річ, якої йому страшенно бракує – справжні друзі.
Раптом на його родину починає полювати людина, яка хоче забрати всі їхні статки собі. Тоді ж Річчі не просто стане на захист найближчих, а й зрозуміє, що найцінніше не можна купити за гроші.
"Багатенький Річчі": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще фільми з дитинства можна подивитись:
- "Няньки", 1994;
- "Пастка для батьків", 1998;
- "Ніч у музеї", 2006;
- "Щоденниики принцеси", 2001;
- "Стюарт Літтл", 1999;
- "Доктор Дулітл", 1998.