За своє життя Норріс знявся у багатьох культових фільмах, які залишаться як спадок про нього. Ба більше, 10 днів тому актор відсвяткував своє 86-річчя. 24 Канал нагадає про деякі відомі стрічки з легендою, щоб вшанувати його пам'ять.

Дивіться також Як змінився Брюс Вілліс за час боротьби з важкою хворобою

Фільми з Чаком Норрісом

"Самотній вовк МакКвейд", 1983

Рейтинг IMDb: 6,3

Техаський рейнджер МакКвейд – справжній одинак, який звик діяти й жити за власними правилами. Та одного разу йому доводиться зіткнутись з небезпечним злочинцем, який на додачу ще є майстром бойових мистецтв. Протистояння перетворюється на особисту війну, коли ворог зачіпає родину рейнджера.

"Самотній вовк МакКвейд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загін "Дельта"", 1986

Рейтинг IMDb: 5,7

Елітний військовий підрозділ вирушає на місію порятунку після того, як терористи захопили літак. Головний герой, якого втілив Чак Норріс, очолює операцію, щоб звільнити заручників і знищити ворогів.

"Загін "Дельта"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зниклі безвісти", 1984

Рейтинг IMDb: 5,5

Полковник Бреддок повертається до В'єтнаму, щоб знайти американських солдатів, яких вважали зниклими. Він веде небезпечну місію в тилу ворога, щоб врятувати полонених і встановити справедливість.

"Зниклі безвісти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Око за око", 1981

Рейтинг IMDb: 5,6

Поліцейський із Чикаго розпочинає власне розслідування після жорстокого вбивства напарника. Він ігнорує правила й іде шляхом помсти, щоб знайти винних і покарати їх за скоєне.

"Око за око": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кодекс мовчання", 1985

Рейтинг IMDb: 6,1

Чесний поліцейський Едді К'юсак опиняється між двома вогнями – корумпованими колегами та мафією. Чоловік відмовляється мовчати й вступає у боротьбу за справедливість, ризикуючи власним життям.

"Кодекс мовчання": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про смерть Чака Норріса?