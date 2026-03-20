За свою жизнь Норрис снялся во многих культовых фильмах, которые останутся как наследие о нем. Более того, 10 дней назад актер отпраздновал свое 86-летие. 24 Канал напомнит о некоторых известных лентах с легендой, чтобы почтить его память.
Фильмы с Чаком Норрисом
"Одинокий волк МакКуэйд", 1983
Рейтинг IMDb: 6,3
Техасский рейнджер МакКуэйд – настоящий одиночка, который привык действовать и жить по собственным правилам. Но однажды ему приходится столкнуться с опасным преступником, который вдобавок еще является мастером боевых искусств. Противостояние превращается в личную войну, когда враг затрагивает семью рейнджера.
"Отряд "Дельта"", 1986
Рейтинг IMDb: 5,7
Элитное военное подразделение отправляется на миссию спасения после того, как террористы захватили самолет. Главный герой, которого воплотил Чак Норрис, возглавляет операцию, чтобы освободить заложников и уничтожить врагов.
"Пропавшие без вести", 1984
Рейтинг IMDb: 5,5
Полковник Брэддок возвращается во Вьетнам, чтобы найти американских солдат, которых считали пропавшими без вести. Он ведет опасную миссию в тылу врага, чтобы спасти пленных и установить справедливость.
"Око за око", 1981
Рейтинг IMDb: 5,6
Полицейский из Чикаго начинает собственное расследование после жестокого убийства напарника. Он игнорирует правила и идет по пути мести, чтобы найти виновных и наказать их за содеянное.
"Кодекс молчания", 1985
Рейтинг IMDb: 6,1
Честный полицейский Эдди Кьюсак оказывается между двумя огнями – коррумпированными коллегами и мафией. Мужчина отказывается молчать и вступает в борьбу за справедливость, рискуя собственной жизнью.
Что известно о смерти Чака Норриса?
- О смерти кинозвезды стало известно из его официальной страницы в инстаграме.
- Что стало причиной смерти актера пока неизвестно.
- Родные актера отметили, что для мира он "был мастером боевых искусств, актером и символом силы", а для них "преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем семьи".