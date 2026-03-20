За свою жизнь Норрис снялся во многих культовых фильмах, которые останутся как наследие о нем. Более того, 10 дней назад актер отпраздновал свое 86-летие. 24 Канал напомнит о некоторых известных лентах с легендой, чтобы почтить его память.

Фильмы с Чаком Норрисом

"Одинокий волк МакКуэйд", 1983

Рейтинг IMDb: 6,3

Техасский рейнджер МакКуэйд – настоящий одиночка, который привык действовать и жить по собственным правилам. Но однажды ему приходится столкнуться с опасным преступником, который вдобавок еще является мастером боевых искусств. Противостояние превращается в личную войну, когда враг затрагивает семью рейнджера.

"Отряд "Дельта"", 1986

Рейтинг IMDb: 5,7

Элитное военное подразделение отправляется на миссию спасения после того, как террористы захватили самолет. Главный герой, которого воплотил Чак Норрис, возглавляет операцию, чтобы освободить заложников и уничтожить врагов.

"Пропавшие без вести", 1984

Рейтинг IMDb: 5,5

Полковник Брэддок возвращается во Вьетнам, чтобы найти американских солдат, которых считали пропавшими без вести. Он ведет опасную миссию в тылу врага, чтобы спасти пленных и установить справедливость.

"Око за око", 1981

Рейтинг IMDb: 5,6

Полицейский из Чикаго начинает собственное расследование после жестокого убийства напарника. Он игнорирует правила и идет по пути мести, чтобы найти виновных и наказать их за содеянное.

"Кодекс молчания", 1985

Рейтинг IMDb: 6,1

Честный полицейский Эдди Кьюсак оказывается между двумя огнями – коррумпированными коллегами и мафией. Мужчина отказывается молчать и вступает в борьбу за справедливость, рискуя собственной жизнью.

