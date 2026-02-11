Щоб ці складні дні проживались хоч трішки легше, зарядіть павербанки та завантажте кілька цікавих серіалів, які зможете подивитися під час відключень. Які саме стрічки варто завантажити на Netflix – розповідаємо у новій добірці 24 Каналу.
Які серіали подивитися без світла?
"Бріджертони"
Один з найобговорюваніших серіалів цього року, адже нещодавно відбулася прем'єра 4 сезону. Сюжет розгортається навколо аристократичної родини Бріджертонів. Події серіалу відбуваються в Лондоні. У центрі історії особисте життя братів і сестер, які шукають справжні почуття. Однак через статус своєї родини приватно зробити це неможливо, тож за їхніми романтичними історіями спостерігає суспільство та пліткарка Леді Віслдаун.
"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Корона"
Цей серіал розповідає історію правління королеви Єлизавети ІІ. У стрічці показані особисті драми з життя британської монархії, сімейні конфлікти, політичні кризи. У центрі завжди вибір між почуттями та обов'язком, який формує долю корони і тих, хто її носить.
"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Парочка слідчих"
Це український детективний серіал, на продовження якого глядачі нетерпляче чекають. У центрі сюжету – двоє напарників з кардинально різними характерами. Вони постійно сперечаються, розслідуючи складні злочини, але саме так вдається розкривати навіть найважчі й найзаплутаніші справи. Водночас з роботою між Софією та Пашею виникають почуття, що переростають у дещо більше, ніж просто колеги.
"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 серію
"Лінкольн для адвоката"
Цей серіал зараз один з найпопулярніших на Netflix в Україні. Головний герой цієї кримінальної драми – харизматичний адвокат Міккі Голлер, який веде справи зі свого салону автомобіля Lincoln. Чоловік не боїться братися за ризиковані процеси, де правду часто всіляко намагаються приховати. Кожна справа – випробування принципів Міккі. Чи вдасться йому втримати баланс між мораллю та особистою відповідальністю?
"Лінкольн для адвоката": дивіться онлайн трейлер серіалу
Як дивитися серіали, коли немає світла?
- Коли є світло та інтернет, завантажте потрібні стрічки на стримінговій платформі, яку обрали, щоб мати доступ до перегляду в офлайн-режимі.
- Для економії заряду та пам'яті обирайте середню якість відео.
- Також для економії заряду замість ноутбука використовуйте планшет або телефон, які споживають менше енергії.
- Пам'ятайте, що на ютубі також можна завантажити відео заздалегідь.