Щоб ці складні дні проживались хоч трішки легше, зарядіть павербанки та завантажте кілька цікавих серіалів, які зможете подивитися під час відключень. Які саме стрічки варто завантажити на Netflix – розповідаємо у новій добірці 24 Каналу.

Цікаво Найгірші фільми в історії кіно, які не варті ні хвилини перегляду

Які серіали подивитися без світла?

"Бріджертони"

Один з найобговорюваніших серіалів цього року, адже нещодавно відбулася прем'єра 4 сезону. Сюжет розгортається навколо аристократичної родини Бріджертонів. Події серіалу відбуваються в Лондоні. У центрі історії особисте життя братів і сестер, які шукають справжні почуття. Однак через статус своєї родини приватно зробити це неможливо, тож за їхніми романтичними історіями спостерігає суспільство та пліткарка Леді Віслдаун.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Корона"

Цей серіал розповідає історію правління королеви Єлизавети ІІ. У стрічці показані особисті драми з життя британської монархії, сімейні конфлікти, політичні кризи. У центрі завжди вибір між почуттями та обов'язком, який формує долю корони і тих, хто її носить.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Парочка слідчих"

Це український детективний серіал, на продовження якого глядачі нетерпляче чекають. У центрі сюжету – двоє напарників з кардинально різними характерами. Вони постійно сперечаються, розслідуючи складні злочини, але саме так вдається розкривати навіть найважчі й найзаплутаніші справи. Водночас з роботою між Софією та Пашею виникають почуття, що переростають у дещо більше, ніж просто колеги.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 серію

"Лінкольн для адвоката"

Цей серіал зараз один з найпопулярніших на Netflix в Україні. Головний герой цієї кримінальної драми – харизматичний адвокат Міккі Голлер, який веде справи зі свого салону автомобіля Lincoln. Чоловік не боїться братися за ризиковані процеси, де правду часто всіляко намагаються приховати. Кожна справа – випробування принципів Міккі. Чи вдасться йому втримати баланс між мораллю та особистою відповідальністю?

"Лінкольн для адвоката": дивіться онлайн трейлер серіалу

Як дивитися серіали, коли немає світла?