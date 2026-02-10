Іноді, щоб відволіктись від важкої реальності, можна переглянути фільм чи серіал, який допоможе абстрагуватись від негативу. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як можна дивитись стрічки без світла.

Як дивитись фільми та серіали без світла?

Останнім часом жахливі вимкнення світла просто вибивають із колії та руйнують усі можливі плани. Якщо ви, наприклад, запросили друзів на перегляд фільму, а світло вимкнули – не засмучуйтесь. Не варто скасовувати свої плани.

Є одразу декілька варіантів, як можна дивитися фільми та серіали без світла. Це допоможе трішки відірватися від важкої реальності та зануритися в цікаву кіноісторію до того моменту, поки знову не увімкнуть світло. Одним із найнадійніших варіантів є завантаження улюбленої стрічки наперед, поки є світло та Wi-Fi, а потім перегляд без доступу до інтернету.

Важливо робити це на офіційних стримінгових платформах, наприклад, Netflix, Megogo, Sweet.tv, Apple TV та інших. Рекомендовано обирати середню якість відео, адже це дозволяє економити і пам'ять, і заряд батареї.

Можна переглядати фільми та серіали, які є у вільному доступі на YouTube. Їх також можна заздалегідь завантажити.

Також гарним лайфхаком є перегляд улюбленої стрічки зі смартфона чи планшета, адже ці пристрої споживають значно менше енергії, ніж, наприклад, ноутбук.

Які фільми та серіали можна подивитись без світла?

Ці стрічки доступні для перегляну на офіційних стримінгових платформах, тому ви легко зможете переглянути їх, завантаживши до своєї черги відключень. Серед таких фільмів та серіалів:

"Бріджертони"

"Тиха Нава"

"Дивні дива"

"Як на льоду"

"Звільнити Берта"

"Місто тіней"

"Утікай"

"Людина проти немовляти"

"Дипломатка"

"Прикордонники"

"Вітя" та інші.

Обирайте стрічку собі до смаку та не дозвольте жодним обставинам життя зруйнувати ваші плани на вечір.