"Золоту пальмову гілку" здобула стрічка "Фіорд" (Fjord). Таким чином головна нагорода Каннського кінофестивалю дісталась румунському режисеру Крістіану Мунджіу. Про це повідомляє Associated Press.

"Фіорд" – це драматичний фільм про побожну румунську сім'ю іммігрантів, що переїжджають до невеличкого містечка в Норвегії. Згодом родина починає потерпати від втручань соціальних служб.

Сьогодні суспільство розколоте. Воно розділене. Воно радикалізувалося. Цей фільм – це заклик проти будь-якого виду фундаменталізму. Це заклик до тих речей, про які ми дуже часто говоримо, таких як травма, інклюзія та емпатія. Це прекрасні слова, але нам потрібно частіше їх застосовувати,

– сказав Мунджіу.

Зазначимо, Крістіан Мунджіу вже вдруге здобув "Золоту пальмову гілку". У 2007 році він отримав нагородуза фільм "Чотири місяці, три тижні і два дні".

Гран-прі, тобто другу за важливістю премію фестивалю, здобув фільм "Мінотавр" російського режисера Андрія Звягінцева про події, що відбуваються після 2022 року. У центрі сюжету – бізнесмен-росіянин, який підозрює дружину в зраді. Також йому дали завдання – мобілізувати понад сотню своїх працівників.

Під час нагородження Звягінцев виголосив промову, в якій звернувся до Путіна. Водночас він не наважився назвати речі своїми іменами.

Єдина людина, яка може зупинити цю різанину, – це ви, пане президенте Російської Федерації. Покладіть край цій різанині. Увесь світ чекає на це,

– сказав Андрій Звягінцев російською.

Андрій Звягінцев після початку повномасштабної війни виїхав з Росії, зараз він проживає у Франції.

Інші переможці Каннського кінофестивалю-2026

Приз журі: "Мрійлива пригода", Валеска Грізебах

Найкращий режисер: "Чорна куля", Хав'єр Калво та Хав'єр Амброссі; "Батьківщина", Павел Павліковський

Найкращий актор: "Боягуз", Еммануель Маччіа та Валентин Кампань

Найкраща акторка: "Раптом", Вірджині Ефіра та Тао Окамото

Найкращий сценарій: "Людина нашого часу", Емануель Марре

Золота камера: "BEN'IMANA", Марі-Клемантін Дусабежамбо.