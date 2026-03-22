Детальніше про фільми, які обожнюють на Netflix, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
Які фільми зараз популярні на Netflix?
"Ну мам"
Рейтинг IMDb: 6.4
Ця українська комедія наробила шуму в кінотеатрах, а тепер доступна для перегляду онлайн. Євген Таллер зібрав у цій стрічці найзірковіших українських акторів, серед яких Ада Роговцева й Ахтем Сеітаблаєв, та розповів історії, які близькі кожному.
Фільм розповідає про стосунки матерів і дітей у різні періоди – від дитинства до дорослого життя. Це зворушлива сімейна історія про цінності, прийняття, любов та незалежність.
"Гострі картузи: Безсмертний"
Рейтинг IMDb: 6.9
Днями відбулась прем'єра найочікуванішої кримінальної драми з Кілліаном Мерфі у головній ролі – "Гострі картузи: Безсмертний". Поідї фільму розгортаються у 1940-х роках, на тлі Другої світової війни, після шостого сезону серіалу "Гострі картузи".
Минуле Томмі Шелбі нагадує про себе, але улюбленець публіки готовий протистояти новим випробуванням та загрозам.
Що ще цікавого подивитися на Netflix?
- "Тієї ночі" (мінісеріал). За заплутаний триле на основі роману Джилліан Макаллістер, де сестри Арбісу готові на все заради одна одної, навіть поховати тіло під час тропічної відпустки.
- "Динозаври" (мінісеріал). Епічний документальний серіал, що охоплює 165 мільйонів років існування динозаврів на Землі й розповідає про процеси, які вплинули на їхній розвиток.
- "Подвійне звинувачення" (фільм). Жінку несправедливо засудили за вбивство свого чоловіка. Перебуваючи у в'язниці, вона дізнається, що чоловік насправді живий, і планує помсту.