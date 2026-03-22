Подробнее о фильмах, которые обожают на Netflix, рассказываем в материале 24 Канала.

Какие фильмы сейчас популярны на Netflix?

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.4

Эта украинская комедия наделала шума в кинотеатрах, а теперь доступна для просмотра онлайн. Евгений Таллер собрал в этой ленте самых звездных украинских актеров, среди которых Ада Роговцева и Ахтем Сеитаблаев, и рассказал истории, которые близки каждому.

Фильм рассказывает об отношениях матерей и детей в разные периоды – от детства до взрослой жизни. Это трогательная семейная история о ценности, принятия, любви и независимости.

"Острые козырьки: Бессмертный"

Рейтинг IMDb: 6.9

На днях состоялась премьера самой ожидаемой криминальной драмы с Киллианом Мерфи в главной роли – "Острые козырьки: Бессмертный". Действия фильма разворачиваются в 1940-х годах, на фоне Второй мировой войны, после шестого сезона сериала "Острые козырьки".

Прошлое Томми Шелби напоминает о себе, но любимец публики готов противостоять новым испытаниям и угрозам.

