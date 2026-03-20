Создатели ютуб-канала "Кинопил" перенеслись на более 30 лет назад и вспомнили 10 культовых фильмов, которые обожали наши родители. Более того, хоть эти ленты и были созданы в 1980-х, но их до сих пор обожают пересматривать. Лучшие из этих кинокартин – ищите дальше.

Тоже интересно Ему пророчили Оскар-2026: что не так с фильмом "Грешники", в котором сыграл Майкл Б․ Джордан

Какие фильмы из 1980-х обожает весь мир?

"Звездные войны" 5 и 6 эпизод

Рейтинг IMDb: 8.7, 8.3

По версии IMDb, именно эти части являются лучшими историями франшизы. В 5 эпизоде – "Империя наносит ответный удар" – сюжет разворачивается через несколько лет после событий прошлой части. Звезда смерти уничтожена, но борьба продолжается. Силы Дарта Вейдера выбивают повстанцев с планеты Явин и те сваливают на ледяную планету с мощным и подходящим названием – Хот. Империя рассылает "шахэды", один из которых находит Хан Соло и его волохань Чубака. Понимая, что их засекли, повстанцы начинают готовиться к обороне.

Последняя по хронологии лента "Возвращение Джедая" уже рассказывает о финальном противостоянии между армией повстанцев и имперцев.

Обзор лучших фильмов 1980-х: смотрите видео онлайн

"Полицейская академия"

Рейтинг IMDb: 6.7

События фильма разворачиваются в Америке, где мэр неназванного города снимает все ограничения на поступление в полицейскую академию и туда начинают набирать кого угодно и не важно кто ты: мусульманин, темнокожий, женщина или нормальный человек. Но начальству такая идея не по нраву и они будут пытаться всеми силами усложнить жизнь курсантам, вставляя им палки в колеса.

"Полицейская академия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Смертельное оружие"

Рейтинг IMDb: 7.6

50-летнему детективу Роджеру назначают молодого неуравновешенного напарника Мартина, у которого напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Поначалу Роджер и Мартин едва не враждуют, но со временем между ними зарождается настоящая дружба.

Через некоторое время у военного друга Мерта погибает дочь и копы берутся за расследование. Оказывается, что к ее смерти причастна некая Теневая Компания, которую возглавляют вьетнамские ветераны, занимающиеся торговлей наркотиков.

"Смертельное оружие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рэмбо" (серия фильмов)

В этом топе еще один символ 80-х – серия фильмов "Рэмбо". "Первая кровь" вышла в 82-м, и на старте это был почти антивоенный фильм. Ветеран войны во Вьетнаме Джон Рэмбо – отличный мастер владения оружием всех калибров, он выживает при любой погоде, любых условиях, фактически как Бер Грилз. И вот он возвращается в мирную жизнь и внезапно понимает, что там никому не нужен.

На пути к другу Джона останавливает шериф самодур и начинает набрасывать вояке надуманные обвинения. Джона сажают в тюрьму, однако он сбегает и начинает жестко и радикально мстить.

"Рэмбо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рокки"

Еще одна культовая серия фильмов с легендарным Сильвестром Сталлоне, первая часть которой увидела свет в 1976 году, а в 1980-х состоялся настоящий бум из продолжений. Здесь он сыграл Рокки – простого боксера из Филадельфии, которому выпадает шанс побороться за титул чемпиона мира. Так Рокки доказывает, что настойчивость и сила духа могут изменить жизнь. В каждом из эпизодов этой серии спортсмен проходит через победы и поражения, личные трагедии и возвращение на ринг. Несмотря на это он остается символом несокрушимости и веры в себя.

"Рокки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Терминатор"

В центре сюжета фильмов о "Терминаторе" – война между человечеством и искусственным интеллектом Skynet, который посылает в прошлое киборгов-убийц, чтобы изменить ход истории и уничтожить будущих лидеров сопротивления. Люди также вступают в это противостояние и отправляют своих защитников в прошлое, чтобы бороться за будущее человечества и сам факт его существования.

"Терминатор": смотрите онлайн трейлер фильма