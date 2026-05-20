Поэтому самое время настроиться на зрелищный бой Усика и подготовиться поддерживать украинского спортсмена. Поэтому в материале 24 Канала мы рассказываем больше о боевике "Гладиатор", который стоит посмотреть каждому поклоннику острых эмоций и напряженного сюжета.
Советуем Отрекся от двоюродного брата: как сейчас живет Андрей Исаенко, который сыграл в "Женском враче"
Какой боевик посмотреть накануне нового поединка Усика?
В 2000 году состоялась премьера американско-британского исторического боевика "Гладиатор" режиссера Ридли Скотта. Сценарий к ленте написали Дэвид Францони, Джон Логан и Уильям Николсон.
Фильм получил невероятное количество престижных наград и номинаций, в частности пять премий Оскар, а также награды "Золотой глобус", премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA), "Выбор критиков" и многие другие. И недаром, ведь в ленте удачно соединились эмоциональная глубина, увлекательный сюжет, сильная актерская игра и масштабность истории.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Гладиатор": смотрите онлайн трейлер фильма
И несмотря на то, что фильм вышел в свет еще в 2000-м году, многие пересматривают ленту до сих пор. Не удивительно, что в рейтинге что в рейтинге IMDb она имеет аж 8,5 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о замечательном результате и заинтересованности аудитории.
О чем сюжет фильма "Гладиатор"?
События фильма разворачиваются в Великой Римской империи во времена, когда не было военачальника, равного Максимусу. Он был благородным и бесстрашным воином, которого уважали солдаты, на которого равнялись и за которым были готовы идти в любую битву.
Генерал, который стал рабом. Раб, который стал гладиатором. Гладиатор, который бросил вызов империи,
– говорится в описании к фильму.
В один момент жизнь героя кардинально меняется: Максимус, который был непобедимым в честном бою, оказывается в центре придворных интриг. Генерала предают и приговаривают к смерти, однако он чудом спасается.
Впоследствии Максимус становится гладиатором и вынужден участвовать в кровавых боях. Однажды в знаменитом римском Колизее он встречается в смертельном поединке со своим злейшим врагом.
Хоакин Феникс в фильме "Гладиатор" / Кадр из фильма
Кто сыграл роли в фильме "Гладиатор"?
Главные роли в фильме исполнили такие актеры:
- Рассел Кроу,
- Хоакин Феникс,
- Конни Нильсен,
- Ральф Меллер,
- Оливер Рид (это была его последняя роль в кино),
- Джимон Гонсу,
- Дерек Джекоби,
- Ричард Харрис.
Украинцы могут посмотреть ленту на платформе Киевстар ТВ.
Какие фильмы о боксе стоит посмотреть накануне поединка Усика?
Есть и немало других действительно хороших фильмов о боксе, которые заслуживают просмотра. Более того, часто это не боевики, а биографические ленты или драматические истории, среди которых каждый сможет найти для себя что-то по-настоящему особенное.
Поэтому обратите внимание на такие фильмы: "Ураган", "Свой парень", "Королева ринга", "Бешеный бык", "Сыновья", "Рокки 4", "Малышка на миллион долларов" и другие.
Выбирайте ленту и настройтесь на правильный лад для того, чтобы поддержать Александра Усика уже 23 мая 2026 года.