Поэтому самое время настроиться на зрелищный бой Усика и подготовиться поддерживать украинского спортсмена. Поэтому в материале 24 Канала мы рассказываем больше о боевике "Гладиатор", который стоит посмотреть каждому поклоннику острых эмоций и напряженного сюжета.

Советуем Отрекся от двоюродного брата: как сейчас живет Андрей Исаенко, который сыграл в "Женском враче"

Какой боевик посмотреть накануне нового поединка Усика?

В 2000 году состоялась премьера американско-британского исторического боевика "Гладиатор" режиссера Ридли Скотта. Сценарий к ленте написали Дэвид Францони, Джон Логан и Уильям Николсон.

Фильм получил невероятное количество престижных наград и номинаций, в частности пять премий Оскар, а также награды "Золотой глобус", премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA), "Выбор критиков" и многие другие. И недаром, ведь в ленте удачно соединились эмоциональная глубина, увлекательный сюжет, сильная актерская игра и масштабность истории.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

"Гладиатор": смотрите онлайн трейлер фильма

И несмотря на то, что фильм вышел в свет еще в 2000-м году, многие пересматривают ленту до сих пор. Не удивительно, что в рейтинге что в рейтинге IMDb она имеет аж 8,5 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о замечательном результате и заинтересованности аудитории.

О чем сюжет фильма "Гладиатор"?

События фильма разворачиваются в Великой Римской империи во времена, когда не было военачальника, равного Максимусу. Он был благородным и бесстрашным воином, которого уважали солдаты, на которого равнялись и за которым были готовы идти в любую битву.

Генерал, который стал рабом. Раб, который стал гладиатором. Гладиатор, который бросил вызов империи,

– говорится в описании к фильму.

В один момент жизнь героя кардинально меняется: Максимус, который был непобедимым в честном бою, оказывается в центре придворных интриг. Генерала предают и приговаривают к смерти, однако он чудом спасается.

Впоследствии Максимус становится гладиатором и вынужден участвовать в кровавых боях. Однажды в знаменитом римском Колизее он встречается в смертельном поединке со своим злейшим врагом.



Хоакин Феникс в фильме "Гладиатор" / Кадр из фильма

Кто сыграл роли в фильме "Гладиатор"?

Главные роли в фильме исполнили такие актеры:

Рассел Кроу,

Хоакин Феникс,

Конни Нильсен,

Ральф Меллер,

Оливер Рид (это была его последняя роль в кино),

(это была его последняя роль в кино), Джимон Гонсу,

Дерек Джекоби,

Ричард Харрис.

Украинцы могут посмотреть ленту на платформе Киевстар ТВ.

Какие фильмы о боксе стоит посмотреть накануне поединка Усика?

Есть и немало других действительно хороших фильмов о боксе, которые заслуживают просмотра. Более того, часто это не боевики, а биографические ленты или драматические истории, среди которых каждый сможет найти для себя что-то по-настоящему особенное.

Поэтому обратите внимание на такие фильмы: "Ураган", "Свой парень", "Королева ринга", "Бешеный бык", "Сыновья", "Рокки 4", "Малышка на миллион долларов" и другие.

Выбирайте ленту и настройтесь на правильный лад для того, чтобы поддержать Александра Усика уже 23 мая 2026 года.