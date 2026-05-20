Однако увидеть актера можно не только в "Женском докторе". Его творческая карьера насчитывает немало ярких ролей в фильмах, сериалах и театральных постановках. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас находится Андрей Исаенко, как складывается его жизнь, чем он занимается и что известно о семье актера.

Где сейчас и как живет Андрей Исаенко?

После работы в украинском сериале "Женский доктор. Новая жизнь" Андрей Исаенко продолжил активно развивать свою кинокарьеру. Актера можно увидеть во многих украинских фильмах и сериалах.

Кроме работы в кино, он также активно играет в театре – является актером Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. В частности, Исаенко участвует в спектаклях "Отелло", "Взрослые дети", "Одинокий закат" и других.

Личная жизнь актера: что известно о семье Андрея Исаенко?

Кроме творческой деятельности, Андрей Исаенко часто делится в инстаграме фотографиями со своими родными – женой Олесей и дочерью Марией. Девочка, похоже, также идет творческим путем родителей и уже присоединяется к различным проектам. В частности, ее можно увидеть и в сериале "Женский доктор. Новая жизнь".

Также актер нередко публикует видео, где дочь декламирует стихи, и делится теплыми моментами семейной жизни.

Вычеркнул родственников из своей жизни: какова гражданская позиция актера?

Андрей Исаенко также активно поддерживает Украину в борьбе против российских оккупантов. Актер поддерживает благотворительные сборы и открыто выражает свою гражданскую позицию.

Ранее он рассказывал, что имеет родственников в Сибири, которые открыто поддерживают страну-агрессора. Более того, по словам актера, его двоюродный брат воюет на стороне России. В то же время Исаенко признавался, что не колебался и полностью прекратил общение с такими родственниками, ведь больше не считает их родными людьми.

Я спокойно вычеркнул людей из жизни и все. До свидания. Это уже не родственники,

– сказал Исаенко в интервью РБК-Украина.

Не только "Женский доктор": в каких еще лентах сыграл Исаенко?

Андрея Исаенко можно увидеть не только в сериале "Женский доктор. Новая жизнь". В творческом багаже актера – немало известных фильмов и сериалов. В частности, он сыграл в таких проектах, как "Киборги", "Мелкий птенец", "Одна семья", "Новогодняя кувырок", "Казаки. Абсолютно лживая история", "Раша Гудбай", "Дом "Слово". Бесконечный роман", "Щедрик" и многих других лентах.

В каждом из этих проектов Андрей Исаенко предстал в разных амплуа, в очередной раз продемонстрировав свою актерскую многогранность. Поэтому если вы ищете интересную ленту для просмотра, можете выбрать один из проектов с участием актера и окунуться в новую увлекательную историю.