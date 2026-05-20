Однак побачити актора можна не лише у "Жіночому лікарі". Його творча кар'єра налічує чимало яскравих ролей у фільмах, серіалах і театральних постановках. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз перебуває Андрій Ісаєнко, як складається його життя, чим він займається та що відомо про родину актора.

Де зараз і як живе Андрій Ісаєнко?

Після роботи в українському серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" Андрій Ісаєнко продовжив активно розвивати свою кінокар'єру. Актора можна побачити в багатьох українських фільмах і серіалах.

Окрім роботи в кіно, він також активно грає в театрі – є актором Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Зокрема, Ісаєнко бере участь у виставах "Отелло", "Дорослі діти", "Самотній захід" та інших.

Особисте життя актора: що відомо про сім'ю Андрія Ісаєнка?

Крім творчої діяльності, Андрій Ісаєнко часто ділиться в інстаграмі світлинами зі своїми найріднішими – дружиною Олесею та донькою Марією. Дівчинка, схоже, також іде творчим шляхом батьків і вже долучається до різних проєктів. Зокрема, її можна побачити й у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя".

Також актор нерідко публікує відео, де донька декламує вірші, та ділиться теплими моментами сімейного життя.

Викреслив родичів зі свого життя: якою є громадянська позиція актора?

Андрій Ісаєнко також активно підтримує Україну в боротьбі проти російських окупантів. Актор підтримує благодійні збори та відкрито висловлює свою громадянську позицію.

Раніше він розповідав, що має родичів у Сибіру, які відкрито підтримують країну-агресорку. Ба більше, за словами актора, його двоюрідний брат воює на боці Росії. Водночас Ісаєнко зізнавався, що не вагався й повністю припинив спілкування з такими родичами, адже більше не вважає їх рідними людьми.

Я спокійно викреслив людей з життя і все. До побачення. Це вже не родичі,

– сказав Ісаєнко в інтерв'ю РБК-Україна.

Не лише "Жіночий лікар": у яких ще стрічках зіграв Ісаєнко?

Андрія Ісаєнка можна побачити не лише в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". У творчому доробку актора – чимало відомих фільмів і серіалів. Зокрема, він зіграв у таких проєктах, як "Кіборги", "Дрібне пташеня", "Одна родина", "Новорічна шкереберть", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Раша Гудбай", "Будинок "Слово". Нескінченний роман", "Щедрик" та багатьох інших стрічках.

У кожному з цих проєктів Андрій Ісаєнко постав у різних амплуа, вкотре продемонструвавши свою акторську багатогранність. Тож якщо ви шукаєте цікаву стрічку для перегляду, можете обрати один із проєктів за участі актора та зануритися в нову захопливу історію.