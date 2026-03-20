Творці ютуб-каналу "Кінопил" перенеслись на понад 30 років назад та згадали 10 культових фільмів, які обожнювали наші батьки. Ба більше, хоч ці стрічки й були створені у 1980-х, але їх досі обожнюють передивлятися. Найкращі з цих кінокартин – шукайте далі.

Які фільми з 1980-х обожнює весь світ?

"Зоряні війни" 5 і 6 епізод

Рейтинг IMDb: 8.7, 8.3

За версією IMDb, саме ці частини є найкращими історіями франшизи. У 5 епізоді – "Імперія наносить удару у відповідь" – сюжет розгортається через кілька років після подій минулої частини. Зірка смерті знищена, але боротьба продовжується. Сили Дарта Вейдера вибивають повстанців із планети Явін і ті звалюють на крижану планету з потужною та підходящою назвою – Хот. Імперія розсилає "шахеди", один із яких знаходить Хан Соло і його волохань Чубака. Розуміючи, що їх засікли, повстанці починають готуватися до оборони.

Остання по хронології стрічка "Повернення Джедая" вже розповідає про фінальне протистояння між армією повстанців і імперців.

Огляд найкращих фільмів 1980-х: дивіться відео онлайн

"Поліцейська академія"

Рейтинг IMDb: 6.7

Події фільму розгортаються в Америці, де мер неназваного міста знімає всі обмеження на вступ до поліцейської академії і туди починають набирати кого завгодно і не важливо хто ти: мусульманин, темношкірий, жінка чи нормальна людина. Але начальству така ідея не до вподоби і вони будуть намагатися всіма силами ускладнити життя курсантам, вставляючи їм палки в колеса.

"Поліцейська академія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смертельна зброя"

Рейтинг IMDb: 7.6

50-річному детективу Роджеру призначають молодого неврівноваженого напарника Мартіна, у якого геть відсутній інстинкт самозбереження. Спочатку Роджер і Мартін ледь не ворогують, але з часом між ними зароджується справжня дружба.

Через деякий час у військового друга Мерта гине донька і копи беруться за розслідування. Виявляється, що до її смерті причетна якась Тіньова Компанія, яку очолюють в'єтнамські ветерани, що займаються торгівлею наркотиків.

"Смертельна зброя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рембо" (серія фільмів)

У цьому топі ще один символ 80-х – серія фільмів "Рембо". "Перша кров" вийшла у 82-му, і на старті це був майже антивоєнний фільм. Ветеран війни у В'єтнамі Джон Рембо – відмінний майстер володіння зброєю всіх калібрів, він виживає при будь-якій погоді, будь-яких умовах, фактично як Бер Грілз. І от він повертається в мирне життя і раптово розуміє, що там нікому не потрібен.

На шляху до друга Джона зупиняє шериф самодур і починає накидувати вояці надуманні обвинувачення. Джона садять у в'язницю, однак він втакає й починає жорстко і радикально мститися.

"Рембо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Роккі"

Ще одна культова серія фільмів з легендарним Сильвестром Сталлоне, перша частина якої побачила світ у 1976 році, а у 1980-х відбувся справжній бум з продовжень. Тут він зіграв Роккі – простого боксера з Філадельфії, якому випадає шанс поборотися за титул чемпіона світу. Так Роккі доводить, що наполегливість і сила духу можуть змінити життя. У кожному з епізодів цієї серії спортсмен проходить через перемоги та поразки, особисті трагедії та повернення на ринг. Попри це він залишається символом незламності й віри в себе.

"Роккі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Термінатор"

У центрі сюжету фільмів про "Термінатора" – війна між людством і штучним інтелектом Skynet, який надсилає в минуле кіборгів-вбивць, щоб змінити хід історії та знищити майбутніх лідерів опору. Люди також вступають у це протистояння і відправляють своїх захисників у минуле, щоб боротися за майбутнє людства і сам факт його існування.

"Термінатор": дивіться онлайн трейлер фільму