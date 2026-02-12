Коли вдається зловити трішки світла – зарядіть павербанки й завантажте стрічки, які точно додадуть трохи позитивних емоцій, коли настане темрява. Які ж фільми варто зберегти на час відключень – розповість 24 Канал.
До теми 4 цікаві серіали, які варто завантажити на час відключень світла
"Я, "Побєда" і Берлін"
Рейтинг IMDb: 7.2
Це українська пригодницька комедія за повістю легендарного Кузьми Скрябіна. Головний герой – молодий музикант, який разом із другом вирушає на старенькій "Побєді" в подорож до Берліна. Там хлопець хоче поміняти свою машину на "Мерседес". Однак дорогою з ними трапляються кілька цікавих пригод і знайомств.
"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму
"Відпустка наосліп"
Рейтинг IMDb: 5.2
Ще одна українська комедія, однак в центрі цієї стрічки – романтична історія. За сюжетом, успішна, але виснажена роботою киянка, через плутанину з відпусткою опиняється в карпатському селі. Бізнесвумен звикла до комфортного життя, однак тепер змушена адаптуватися до нових умов. Під час цієї пригодницької мандрівки вона знайомиться з місцевим чоловіком, з яким одразу має ховсім інші погляди на світ.
"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму
"Сімейна справа"
Рейтинг IMDb: 5.4
У цій легкій та водночас смішній романтичній драмі об'єдналися улюбленці кіноманів – Ніколь Кідман та Зак Ефрон. За сюжетом, кінозірка Кріс Коул закохується в маму своєї асистентки, між ними спалахує роман. Цей фільм – про любов, ревнощі, межі між особистим і професійним, які інколи дуже важко дотримати.
"Сімейна справа": дивіться онлайн трейлер фільму
Як дивитися фільми, коли немає світла?
- Підготуватися до кіновечора у такому випадку варто заздалегідь. Коли є можливість, зарядіть гаджети та завантажте обрані фільми на стримінговій платформі або ж на ютубі, якщо там є потрібний фільм. Так ви зможете переглядати їх в офлайн-режимі.
- Щоб зекономити заряд та пам'ять, обирайте середню якість відео.
- Дивіться фільми не на ноутбуці, а на планшеті чи смартфоні, адже вони потребують менше енергії.