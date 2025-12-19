10 найпопулярніших серіалів Netflix в Україні: який дивляться найчастіше

Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших серіалів. Серед тих, що найчастіше дивляться в Україні, є новий британський комедійний серіал, який можна переглянути за один вечір.

Йдеться про мінісеріал "Людина проти немовляти" з Роуеном Аткінсоном у головній ролі. Про що він і повний рейтинг серіалів розповідаємо далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Які серіали на Netflix зараз найпопулярніші?

"Людина проти немовляти"

Ця 4-серійна світла історія полонила кіноманів у всьому світі, зокрема й в Україні. Головний герой – Тревор Бінглі вирішує кардинально змінити своє життя, а для цього йому потрібно вирушити в Лондон. Однак в останній робочий день в школі хтось забуває немовля. Спочатку Бінглі намагається знайти батьків хлопчика, однак коли це не вдається зробити, вирішує залишити малюка собі на всі свята. Після цього життя чоловіка перетворюється на справжній хаос.

"Людина проти немовляти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дивні дива"

Уже третій тиждень поспіль у топі фінальний сезон популярного серіалу "Дивні дива". Наразі на Netflix доступна лише перша частина 5 сезону, друга частина вийде 26 грудня, а грандіозний фінал – 8 епізод тривалістю 3 години кіномани побачать 1 січня 2026 року.

"Дивні дива" 5 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Покинуті"

На третій сходинці – теледрама "Покинуті", що складається з 7 епізодів. Це вестерн про боротьбу за землю між двома прикордонними сім'ями, одну з яких пов'язує кров, а іншу – вірність.

"Покинуті": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також в рейтингу є:

"Дивні дива", 1 сезон;

"Дивні дива", 2 сезон;

"Дивні дива", 3 сезон;

"Дивні дива", 4 сезон;

"Місто тіней", мінісеріал;

"Звір у мені", мінісеріал;

"Щури: Історія зі світу Відьмака".

На Netflix вийшло продовження "Емілі в Парижі"

18 грудня на стримінговій платформі відбулася прем'єра 5 сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі". Цей сезон складається з 10 епізодів, події яких відбуваються в Парижі та Римі. У житті Емілі відбуваються зміни – вона очолює новий офіс. Звісно ж, творці стрічки не залишили шанувальників без романтичної сюжетної лінії, тож ми надалі спостерігатимемо за особистим життям красуні.