10 самых популярных сериалов Netflix в Украине: какой смотрят чаще всего

Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных сериалов. Среди тех, что чаще всего смотрят в Украине, есть новый британский комедийный сериал, который можно посмотреть за один вечер.

Речь идет о мини-сериале "Человек против младенца" с Роуэном Аткинсоном в главной роли. О чем он и полный рейтинг сериалов рассказываем далее на 24 Канале со ссылкой на Netflix.

Какие сериалы на Netflix сейчас самые популярные?

"Человек против младенца"

Эта 4-серийная светлая история пленила киноманов во всем мире, в том числе и в Украине. Главный герой – Тревор Бингли решает кардинально изменить свою жизнь, а для этого ему нужно отправиться в Лондон. Однако в последний рабочий день в школе кто-то забывает младенца. Сначала Бингли пытается найти родителей мальчика, однако когда это не удается сделать, решает оставить малыша себе на все праздники. После этого жизнь мужчины превращается в настоящий хаос.

"Странные чудеса"

Уже третью неделю подряд в топе финальный сезон популярного сериала "Очень странные дела". Сейчас на Netflix доступна только первая часть 5 сезона, вторая часть выйдет 26 декабря, а грандиозный финал – 8 эпизод продолжительностью 3 часа киноманы увидят 1 января 2026 года.

"Покинутые"

На третьей строчке – теледрама "Покинутые", состоящая из 7 эпизодов. Это вестерн о борьбе за землю между двумя пограничными семьями, одну из которых связывает кровь, а другую – верность.

Также в рейтинге есть:

"Очень странные дела", 1 сезон;

"Очень странные дела", 2 сезон;

"Очень странные дела", 3 сезон;

"Очень странные дела", 4 сезон;

"Город теней", мини-сериал;

"Зверь во мне", мини-сериал;

"Крысы: История из мира Ведьмака".

18 декабря на стриминговой платформе состоялась премьера 5 сезона популярного сериала "Эмили в Париже". Этот сезон состоит из 10 эпизодов, события которых происходят в Париже и Риме. В жизни Эмили происходят изменения – она возглавляет новый офис. Конечно же, создатели ленты не оставили поклонников без романтической сюжетной линии, поэтому мы в дальнейшем будем наблюдать за личной жизнью красавицы.