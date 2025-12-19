10 самых популярных сериалов Netflix в Украине: какой смотрят чаще всего
- На Netflix в Украине популярный мини-сериал "Человек против младенца" с Роуэном Аткинсоном, где главный герой меняет свою жизнь, ухаживая за младенцем.
- В рейтинге также находятся сериалы "Странные дела", "Покинутые", "Город теней", "Зверь во мне" и "Крысы: История из мира Ведьмака".
Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных сериалов. Среди тех, что чаще всего смотрят в Украине, есть новый британский комедийный сериал, который можно посмотреть за один вечер.
Речь идет о мини-сериале "Человек против младенца" с Роуэном Аткинсоном в главной роли. О чем он и полный рейтинг сериалов рассказываем далее на 24 Канале со ссылкой на Netflix.
Какие сериалы на Netflix сейчас самые популярные?
"Человек против младенца"
Эта 4-серийная светлая история пленила киноманов во всем мире, в том числе и в Украине. Главный герой – Тревор Бингли решает кардинально изменить свою жизнь, а для этого ему нужно отправиться в Лондон. Однако в последний рабочий день в школе кто-то забывает младенца. Сначала Бингли пытается найти родителей мальчика, однако когда это не удается сделать, решает оставить малыша себе на все праздники. После этого жизнь мужчины превращается в настоящий хаос.
"Человек против младенца": смотрите онлайн трейлер сериала
"Странные чудеса"
Уже третью неделю подряд в топе финальный сезон популярного сериала "Очень странные дела". Сейчас на Netflix доступна только первая часть 5 сезона, вторая часть выйдет 26 декабря, а грандиозный финал – 8 эпизод продолжительностью 3 часа киноманы увидят 1 января 2026 года.
"Очень странные дела" 5 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
"Покинутые"
На третьей строчке – теледрама "Покинутые", состоящая из 7 эпизодов. Это вестерн о борьбе за землю между двумя пограничными семьями, одну из которых связывает кровь, а другую – верность.
"Покинутые": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в рейтинге есть:
- "Очень странные дела", 1 сезон;
- "Очень странные дела", 2 сезон;
- "Очень странные дела", 3 сезон;
- "Очень странные дела", 4 сезон;
- "Город теней", мини-сериал;
- "Зверь во мне", мини-сериал;
- "Крысы: История из мира Ведьмака".
На Netflix вышло продолжение "Эмили в Париже"
18 декабря на стриминговой платформе состоялась премьера 5 сезона популярного сериала "Эмили в Париже". Этот сезон состоит из 10 эпизодов, события которых происходят в Париже и Риме. В жизни Эмили происходят изменения – она возглавляет новый офис. Конечно же, создатели ленты не оставили поклонников без романтической сюжетной линии, поэтому мы в дальнейшем будем наблюдать за личной жизнью красавицы.