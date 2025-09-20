Вечір під ковдрою і з хорошим кіно – ідеальний план на осінь. Якщо не знаєш, що увімкнути, ця добірка стане в пригоді.

Кіно 24 зібрав добірку трьох бойовиків із Netflix, які варті уваги. У цій трійці є все: і гумор, і шпигунські інтриги, і неймовірна напруга.

Теж цікаво Від них важко відірватися: найкращі іспанські фільми на будь-який смак

"Знову в дії"

Новинка 2025 року з Джеймі Фоксом і Кемерон Діас. Подружжя колишніх агентів ЦРУ вже п'ятнадцять років живе звичайним життям у передмісті, виховуючи дітей. Але минуле наздоганяє їх, тож колишнім шпигунам доведеться знову взятися за зброю – цього разу, щоб урятувати власну сім'ю.

"Знову в дії": дивіться трейлер онлайн

"Червоне повідомлення"

Комедійний бойовик зі світовими зірками: Двейн Джонсон, Раян Рейнольдс і Галь Гадот.

У центрі історії – гонитва за дуже цінними артефактами. Двоє найкращих аферистів планують викрасти скарби, а їм на заваді стає агент Інтерполу. Між ними розгортається запекле протистояння, сповнене гумору, трюків і несподіваних поворотів.

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер онлайн

"Ручна поклажа"

Молодий співробітник служби безпеки аеропорту опиняється під тиском загадкового мандрівника. Той змушує його пропустити небезпечний вантаж на різдвяний рейс. Герою доводиться обирати між службовим обов'язком і власним життям, адже ціна помилки може стати фатальною.

"Ручна поклажа": дивіться відео онлайн

Напередодні ми також писали про ідеальний серіал на Netflix з захопливим сюжетом, який став фаворитом українських глядачів