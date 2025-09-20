Что посмотреть вечером: три увлекательных фильма на Netflix
- Фильм "Снова в действии" рассказывает о бывших агентах ЦРУ, которые вынуждены вернуться к шпионской деятельности, чтобы спасти свою семью.
- В "Красном сообщении" аферисты пытаются похитить ценные артефакты, но им противостоит агент Интерпола, а "Ручная кладь" показывает молодого сотрудника аэропорта, оказавшегося под давлением загадочного путешественника.
Вечер под одеялом и с хорошим кино – идеальный план на осень. Если не знаешь, что включить, эта подборка пригодится.
Кино 24 собрал подборку трех боевиков с Netflix, которые достойны внимания. В этой тройке есть все: и юмор, и шпионские интриги, и невероятное напряжение.
Тоже интересно От них трудно оторваться: лучшие испанские фильмы на любой вкус
"Снова в действии"
Новинка 2025 года с Джейми Фоксом и Кэмерон Диас. Супруги бывших агентов ЦРУ уже пятнадцать лет живут обычной жизнью в пригороде, воспитывая детей. Но прошлое настигает их, поэтому бывшим шпионам придется снова взяться за оружие – на этот раз, чтобы спасти собственную семью.
"Снова в действии": смотрите трейлер онлайн
"Красное сообщение"
Комедийный боевик с мировыми звездами: Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.
В центре истории – погоня за очень ценными артефактами. Двое лучших аферистов планируют похитить сокровища, а им на пути становится агент Интерпола. Между ними разворачивается ожесточенное противостояние, полное юмора, трюков и неожиданных поворотов.
"Красное сообщение": смотрите трейлер онлайн
"Ручная кладь"
Молодой сотрудник службы безопасности аэропорта оказывается под давлением загадочного путешественника. Тот заставляет его пропустить опасный груз на рождественский рейс. Герою приходится выбирать между служебным долгом и собственной жизнью, ведь цена ошибки может стать фатальной.
"Ручная кладь": смотрите видео онлайн
Накануне мы также писали о идеальном сериале на Netflix с захватывающим сюжетом, который стал фаворитом украинских зрителей