Кино 24 собрал подборку трех боевиков с Netflix, которые достойны внимания. В этой тройке есть все: и юмор, и шпионские интриги, и невероятное напряжение.

"Снова в действии"

Новинка 2025 года с Джейми Фоксом и Кэмерон Диас. Супруги бывших агентов ЦРУ уже пятнадцать лет живут обычной жизнью в пригороде, воспитывая детей. Но прошлое настигает их, поэтому бывшим шпионам придется снова взяться за оружие – на этот раз, чтобы спасти собственную семью.

"Снова в действии": смотрите трейлер онлайн

"Красное сообщение"

Комедийный боевик с мировыми звездами: Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

В центре истории – погоня за очень ценными артефактами. Двое лучших аферистов планируют похитить сокровища, а им на пути становится агент Интерпола. Между ними разворачивается ожесточенное противостояние, полное юмора, трюков и неожиданных поворотов.

"Красное сообщение": смотрите трейлер онлайн

"Ручная кладь"

Молодой сотрудник службы безопасности аэропорта оказывается под давлением загадочного путешественника. Тот заставляет его пропустить опасный груз на рождественский рейс. Герою приходится выбирать между служебным долгом и собственной жизнью, ведь цена ошибки может стать фатальной.

"Ручная кладь": смотрите видео онлайн

