Netflix зніме серіал, натхненний життям і кар'єрою відомого порноактора
Джерело:The Hollywood Reporter
Новий серіал Netflix матиме назву "Суперсекс". Він розповість про італійського порноактора Рокко Сіффреді. За своє життя він знявся у 1300 порнофільмах.
Виробництвом шоу займеться творча команда з Італії. Головну роль виконає італійський актор Алессандро Боргі, який знімався у фільмах "Зачарований Неаполь", "У моїй шкірі", "Фортуната", "Субурра" та інші.
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Netflix зніме серіал, натхненний життям і кар'єрою порноактора Рокко Сіффреді
Відомо, що серіал Netflix ґрунтуватиметься на біографічних відомостях з життя та кар’єри Сіффреді, однак це не буде детальний байопік. Сюжет шоу буде присвячений людині, яка все своє життя боролася із сексуальною залежністю, а пізніше змирилася з цим.
У відносинах із жінкою, Сіффреді любив грубий секс, але дозволяв компроміси під час статевих актів, тож партнерка могла домінувати над ним.