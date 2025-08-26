Якщо ви у пошуку ідеальної стрічки для свого кіновечора, то у нас є для вас ідеальне рішення. У рейтингу найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix можна помітити стрічку "Ніч завжди настає".

Це кримінальний трилер, від якого мурахи бігають по тілу. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет стрічки та чи варто її дивитись. Раніше ми також розповідали про найпопулярніший комедійний мінісеріал на Netflix, який став фаворитом українських глядачів.

Рекомендуємо Не лише "Сам удома": 3 фільми з Маколеєм Калкіном, який зіграв Кевіна в легендарній стрічці

Що відомо про фільм "Ніч завжди настає"?

Американський кримінальний трилер "Ніч завжди настає" вийшов у світ 14 серпня 2025 року. Зараз стрічку можна подивитися онлайн на стримінговій платформі Netflix.

До речі, у списку найпопулярніших фільмів зараз ця кіноробота знаходиться на другій сходинці.

Головні ролі зіграли Ванесса Кірбі, Дженніфер Джейсон Лі, Зак Готтсаген, Стефан Джеймс, Рендалл Парк, Джулія Фокс, Майкл Келлі та Елай Рот.

Стрічка є екранізацією роману Віллі Влотена "Ніч завжди настає". Дія фільму відбувається у Портленді, штат Орегон. Все стається вночі. В центрі сюжету офіціантка, яка намагається врятувати будинок своєї сім'ї від виселення. Для цього їй потрібно десь знайти 25 000 доларів.

"Ніч завжди настає": дивіться онлайн трейлер фільму

План "А" зазнає краху, тому головна героїня змушена зануритись в ризиковану угоди з людьми, які назавжди поставлять під загрозу її життя. Але чи зможуть вони зламати її внутрішню силу? Фінал цієї історії дасть відповідь на це запитання.