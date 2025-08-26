Если вы в поиске идеальной ленты для своего киновечера, то у нас есть для вас идеальное решение. В рейтинге самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix можно заметить ленту "Ночь всегда наступает".

Это криминальный триллер, от которого мурашки бегают по телу. В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете ленты и стоит ли ее смотреть. Ранее мы также рассказывали о самом популярном комедийном мини-сериале на Netflix, который стал фаворитом украинских зрителей.

Что известно о фильме "Ночь всегда наступает"?

Американский криминальный триллер "Ночь всегда наступает" вышел в свет 14 августа 2025 года. Сейчас ленту можно посмотреть онлайн на стриминговой платформе Netflix.

Кстати, в списке самых популярных фильмов сейчас эта киноработа находится на второй строчке.

Главные роли сыграли Ванесса Кирби, Дженнифер Джейсон Ли, Зак Готтсаген, Стефан Джеймс, Рэндалл Парк, Джулия Фокс, Майкл Келли и Элай Рот.

Лента является экранизацией романа Вилли Влотена "Ночь всегда наступает". Действие фильма происходит в Портленде, штат Орегон. Все происходит ночью. В центре сюжета официантка, которая пытается спасти дом своей семьи от выселения. Для этого ей нужно где-то найти 25 000 долларов.

"Ночь всегда наступает": смотрите онлайн трейлер фильма

План "А" терпит крах, поэтому главная героиня вынуждена окунуться в рискованную сделку с людьми, которые навсегда поставят под угрозу ее жизнь. Но смогут ли они сломать ее внутреннюю силу? Финал этой истории даст ответ на этот вопрос.