Що подивитися в п'ятницю ввечері: нові фільми на Netflix

Вечір п'ятниці – це ідеальний час для початку відпочинку після робочих буднів. Ще й меланхолійна осіння погода стає причиною того, що хочеться просто заховатись під ковдрою з теплим напоєм і смачною їжею за переглядом нових фільмів чи серіалів.

На Netflix вийшло вже чимало нових історій у різних жанрах, які можуть стати гарним доповненням вечора п'ятниці, передає 24 Канал з посиланням на платформу Netflix.

Нові фільми на Netflix

"Манго"

Фільм розповідає про амбіційну готельєрку, яка разом із донькою вирушають до Малаги. Там, у манговому саду, вони знаходять те, що так довго шукали. Між готельєркою та власником ділянки спалахують почуття, та чи зможуть вони поставити особисте життя на перше місце?

"Манго": дивіться онлайн трейлер фільму

"Франкенштейн"

Літературною основою сценарію став готичний роман Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей". Вчений, на ім'я Віктор Франкенштейн, створює штучну людину, але потім зрікається нього. Тоді чудовисько починає переслідувати свого творця.

Над фільмом працював оскароносний режисер Гієрмо дель Торо, який зробив спробу переосмислити класичну історію.

"Франкенштейн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Барамулла"

Це індійський надприродний фільм жахів. У невеличкому містечку Барамулла раптом починають зникати діти. Рідваан Шафі Сайєд береться за розслідування. Під час пошуку викрадачів починають випливати таємниці регіону, а дивні події дедалі більше загрожують родині поліціянта.

Історія, яка має дуже багато запитань, але чи можна знайти відповіді на них усіх?

"Барамулла": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдво з колишнім"

Оскільки на носі вже різдвяні та новорічні свята, то можна вже сміливо братись за перегляд тематичних фільмів. "Різдво з колишнім" – романтична та комедійна новинка від Netflix. Сюжет розповідає про колишнє подружжя, яке вирішує провести свята разом, однак їхні плани порушує поява нової коханої колишнього чоловіка.

"Різдво з колишнім": дивіться онлайн трейлер фільму

Але це ще далеко не всі новинки, які підготувала стрімінгова платформа для своїх користувачів. До прикладу, можна обрати й інші фільми зі списку:

"Наречений і дві наречені";

"Бути Едді";

"Елоа Піментел: заручниця у прямому ефірі";

"Ті Яй: Народжений бути поганим";

"Тільки уві сні";

"Летфер: історія звичайної людини".

