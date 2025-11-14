Что посмотреть в пятницу вечером: новые фильмы на Netflix

Вечер пятницы – это идеальное время для начала отдыха после рабочих будней. Еще и меланхоличная осенняя погода становится причиной того, что хочется просто спрятаться под одеялом с теплым напитком и вкусной едой за просмотром новых фильмов или сериалов.

На Netflix вышло уже немало новых историй в разных жанрах, которые могут стать хорошим дополнением вечера пятницы, передает 24 Канал со ссылкой на платформу Netflix.

К теме 3 сериала от Netflix 2024 года, которые полюбились зрителям

Новые фильмы на Netflix

"Манго"

Фильм рассказывает об амбициозной отельерше, которая вместе с дочерью отправляются в Малагу. Там, в манговом саду, они находят то, что так долго искали. Между отельеркой и владельцем участка вспыхивают чувства, и смогут ли они поставить личную жизнь на первое место?

"Манго": смотрите онлайн трейлер фильма

"Франкенштейн"

Литературной основой сценария стал готический роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей". Ученый, по имени Виктор Франкенштейн, создает искусственного человека, но потом отрекается от него. Тогда чудовище начинает преследовать своего создателя.

Над фильмом работал оскароносный режиссер Гиермо дель Торо, который сделал попытку переосмыслить классическую историю.

"Франкенштейн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Барамулла"

Это индийский сверхъестественный фильм ужасов. В небольшом городке Барамулла вдруг начинают исчезать дети. Ридваан Шафи Сайед берется за расследование. Во время поиска похитителей начинают выплывать тайны региона, а странные события все больше угрожают семье полицейского.

История, которая имеет очень много вопросов, но можно ли найти ответы на них всех?

"Барамулла": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождество с бывшим"

Поскольку на носу уже рождественские и новогодние праздники, то можно уже смело браться за просмотр тематических фильмов. "Рождество с бывшим" – романтическая и комедийная новинка от Netflix. Сюжет рассказывает о бывших супругах, которые решают провести праздники вместе, однако их планы нарушает появление новой возлюбленной бывшего мужа.

"Рождество с бывшим": смотрите онлайн трейлер фильма

Но это еще далеко не все новинки, которые подготовила стриминговая платформа для своих пользователей. К примеру, можно выбрать и другие фильмы из списка:

"Жених и две невесты";

"Быть Эдди";

"Элоа Пиментел: заложница в прямом эфире";

"Ти Яй: Рожденный быть плохим";

"Только во сне";

"Летфер: история обычного человека".

А если вам не понравился "Ведьмак", то рекомендуем к просмотру криминальную драму, которая сейчас в списке самых популярных.