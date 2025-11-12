Сегодня 24 Канал расскажет о 3 сериалах от Netflix 2024 года, которые стали любимцами зрителей. Если среди вас есть те, кто еще их не видел, советуем это сделать, ведь сюжеты действительно интересные.

Сериалы от Netflix 2024: список

"Оленёнок"

Рейтинг IMDb : 7.7/10

: 7.7/10 Сколько сезонов : 1

: 1 Сколько серий: 7

Сюжет фильма разворачивается вокруг комика Донни Данна, который переживает трудности, и Мартой, которая начинает его преследовать.

Донни работает барменом, как-то на его смену приходит Марта, к которой мужчина проявляет доброту. Случайная встреча главных героев разжигает одержимость, которая может разрушить жизнь обоих.

Эта история основана на реальном опыте Ричарда Гадда, которому принадлежит идея сериала и который сыграл главную роль в нем. Мужчина столкнулся с преследованием и стал жертвой сексуального насилия в 20-летнем возрасте.

"Оленёнок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Проблема 3 тел"

Рейтинг IMDb : 7.5/10

: 7.5/10 Сколько сезонов : 1

: 1 Сколько серий: 8

В 1960-х годах в Китае молодая женщина принимает судьбоносное решение, которое достигает настоящего. Законы природы нарушаются, поэтому группа талантливых ученых должна объединиться с детективом, чтобы остановить серьезную угрозу для человечества.

"Проблема 3 тел": смотрите онлайн трейлер сериала

"Твоя первая последняя ложь"

Рейтинг IMDb : 6.8/10

: 6.8/10 Сколько сезонов : 1

: 1 Сколько серий: 8

Мужа Майи Стерн, Джо, ограбили и застрелили двое мужчин в масках. После похорон женщина устанавливает видеоняню, чтобы следить за своей двухлетней дочерью Лили. Однажды она видит в доме любимого, который играет с девочкой. За расследование смерти Джо взялся сержант-детектив Сами Кирс.

В то же время племянница и племянник Майи, Эбби и Дэниел, пытаются узнать, что произошло с их матерью. Связаны ли смерти Клэр и Джо, и удастся ли раскрыть правду?

"Твоя первая последняя ложь": смотрите онлайн трейлер сериала