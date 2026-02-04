В материале читайте о ленте "Грандиозная подделка", которая сейчас является самой популярной на Netflix в Украине. Премьера фильма состоялась совсем недавно – 23 января, но он уже успел полюбиться зрителям.

Не пропустите Новый комедийный мини-сериал, который смотрят украинцы на Netflix

О чем фильм "Грандиозная подделка"?

  • Рейтинг IMDb: 6.6/10

"Грандиозная подделка" – это криминальная драма от итальянского кинорежиссера Стефано Лодовики, а сценарий к фильму написал Сандро Петроаглиа. Среди актеров, которые сыграли в фильме:

  • Пьетро Кастеллитто
  • Джулия Микелини
  • Андреа Арканджели
  • Эдоардо Пеше
  • Клаудио Сантамария
  • Пьерлуиджи Джиганте
  • Аврора Джовинаццо
  • Фабрицио Ферракане
  • Маттиа Каррано

События фильма разворачиваются в Риме в 1970-х годах. В город прибывает Тони Чичиарелли, который мечтает стать великим художником. Однако благодаря своему таланту мужчина становится выдающимся поддельщиком. Главный герой оставляет след в истории Италии.

"Грандиозная подделка": смотрите онлайн тизер фильма

Какие еще фильмы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?

  • "Гадкий Я 4"
  • "Срыв"
  • "Отпуск на двоих"
  • "Похищение: Элизабет Смарт"
  • "Франкенштейн"
  • "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • "Достать ножи: Воскрешение покойника"
  • "Бесславные ублюдки"
  • "Поезд к Рождеству"